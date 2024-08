El exfutbolista y hoy analista, Ruso Zamogilny, ha generado un gran debate en redes sociales con una reciente publicación en su cuenta de X (antes Twitter). En su mensaje, Zamogilny comparó el trato que reciben América y Chivas por parte de la prensa mexicana, sugiriendo que hay una marcada diferencia en la manera en que se critica a ambos clubes tras sus respectivas eliminaciones en la Leagues Cup 2024.

Zamogilny expresó su sorpresa ante la supuesta falta de exigencia hacia Chivas, a quienes no se les habría señalado como sí se hace con el América. Los propios entrenadores, André Jardine y Fernando Gago, tuvieron diferentes miradas sobre lo que fueron sus respectivas eliminaciones: uno asumió el fracaso y el otro no lo consideró.

La comparación del Ruso Zamogilny

“América y Chivas son los dos grandes del fútbol mexicano. Después de 24 años en el país sigo sin entender por qué mis colegas de la prensa hacen tanta diferencia en la crítica ante la eliminación de uno y otro. Chivas no pudo ganar ni un partido y pasó desapercibido. A Chivas no lo tratan como a un grande. No se nombró ni a un jugador como parte de este fracaso. Desde ayer la crítica a Malagón y Lichnovsky es desproporcionada, hablando de 2 futbolistas que le dieron mucho al América ganando el bicampeonato. Explíquenme, ¿por qué mis colegas hacen tanta diferencia?”, escribió Damián Zamogilny, quien fuera jugador de equipos como Querétaro, Puebla y Atlas.

El debate en redes sociales

La publicación rápidamente se volvió viral, generando una ola de reacciones entre usuarios de ambos equipos. Algunos aficionados rivales cuestionaron la grandeza de Chivas, mientras que otros se burlaron de Zamogilny sugiriendo que a pesar de sus 24 años en México, todavía le faltan más para entender las complejidades del fútbol nacional. Tampoco faltaron quienes lo acusaron de tener una mirada demasiado americanista, insinuando que su comentario estaba cargado de parcialidad.

En otras respuestas al “Ruso” surgieron las explicaciones acerca de las tradiciones e inversiones de un club y otro. Chivas se enorgullece de jugar únicamente con futbolistas mexicanos, mientras que el América arma sus plantillas con jugadores de distintas nacionalidades. Además, el Rebaño ha realizado una inversión ínfima en comparación a la realizada por las Águilas en las últimas temporadas, algo que la afición le ha criticado a Amaury Vergara pero que también explica las posibles diferencias a la hora de analizar el presente deportivo de las instituciones.