Chivas se prepara para volver a ver acción ante Tijuana tras haber perdido frente a Tigres por el Clausura 2024. Por otro lado, luego de la primera derrota en la era de Fernando Gago, Christian Martinoli salió al cruce al marcar cuál es el problema más complicado a solucionar por parte de la directiva Rojiblanca.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado está en deuda con su historia ya que desde su última consagración llegó una sola vez a una final de la Liga MX. Eso sucedió en el Clausura 2023 bajo la dirección técnica de Veljo Paunovic, quien no pudo darle soluciones al equipo.

Por otra parte, luego de las polémicas salidas de Cristian Calderón y Alexis Vega, el Guadalajara busca la mejor manera para volver a pelear en el campeonato nacional. Ante esto Christian Martinoli fue el hueso y lanzó una lapidaria crítica contra los jugadores y directiva Rojiblanca al marcar que el problema pasa porque tiene que haber una convivencia entre mexicanos.

“Creo que Guadalajara como club tiene un problema, no sé si de la política misma que tanto se defiende de que es más desmadre entre de puro mexicano”, comenzó en un video publicado en sus redes. Y agregó: “A diferencia que haya algunos extranjeros donde igual, el mexicano con tal de ganarle al extranjero dentro de la interna de un club no se distrae tanto afuera”.

Alexis Vega es nuevo jugador de Toluca. (Foto: Imago7)

A su vez, señaló que Chivas es un equipo muy permisivo para que sucedan actos de indisciplina. “Acá en Guadalajara todo es permisivo, como que si te voy a castigar, pero me doy cuenta de que me vas a echar abogados y ya no te voy a castigar y pasa constantemente. Ya no sé si sea la indisciplina neta del futbolista mexicano entre mexicanos”, cerró.

Martinoli se burló de las viudas de Alexis Vega

Por otro lado, la semana pasada, el reconocido relator habló de aquellos fanáticos de Chivas que aún lloran la salida de Alexis Vega. “Le siguen llorando al refuerzo de Chorizopower. Ya paren, Gonzalos, ya paren”, expresó el periodista cuando hablaba con Omar Villarruel.

¿Qué sigue para Chivas en el Clausura 2024?

El pasado domingo Fernando Gago tuvo su primer trago amargo en la Liga MX luego de que haya perdido por 1-0 ante Tigres por la jornada dos del Clausura 2024. Por otro lado, Chivas se prepara para enfrentar a Tijuana por la fecha tres en el Estadio Caliente.