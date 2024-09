El máximo goleador en la historia de Chivas, Omar Bravo, es una persona más que habilitada para opinar sobre el Rebaño Sagrado. En una de sus últimas apariciones mediáticas, hace algunos días atrás, el exfutbolista sorprendió al confesar cuál sería el delantero ideal para reforzar el ataque rojiblanco.

Consultado sobre los habituales delanteros que son convocados a la Selección Mexicana, Omar Bravo se decantó por Raúl Jiménez como su favorito. Incluso, el ídolo del Rebaño reconoció que le hubiese encantado verlo con la playera de Chivas, esto a pesar de que se trata de un jugador surgido en el América.

Raúl Jiménez, el ideal para Chivas según Omar Bravo

Ante las alternativas de Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Henry Martín, Bravo se quedó con el primero. “Me decanto por Raúl Jiménez, hasta para Chivas me gustaba. Hay que hacer goles y la gente siempre va a reconocer tu profesionalismo. Si llegas y te pones esa camiseta con mucha responsabilidad, adelante”, aseguró el histórico de Chivas haciendo referencia al canterano americanista.

Bravo detalló cuándo fue que se ilusionó con la variante de Raúl Jiménez para Chivas, cuando el Rebaño no acertaba en sus intentos por encontrar un centrodelantero de jerarquía: “Lo veía a la distancia que algunas veces tenía minutos y otra veces no tanto, veía que Chivas ocupaba a alguien en esa posición con experiencia, jerarquía, que supiera de responsabilidad. Tomar minutos en un equipo importante y que lo lleve a la selección, que llegara con un mejor ritmo hacia una competencia mundialista”, explicó en relación a los momentos de inactividad para el delantero.

Raúl Jiménez jugó en el América, pero Bravo cree que sería ideal para el Rebaño (Imago7)

El hecho de que Raúl Jiménez pudiera recuperarse de una grave lesión también resultó meritorio para Bravo: “Lo mermó, pero se reinventó y está otra vez jugando a pesar de la condición médica que tuvo, es un gran jugador y es mexicano, por supuesto que puede ser considerado. Completísimo, he visto pocos a ese nivel para estar en un equipo top del mundo antes del accidente, hay que sobreponerse y salir adelante”, concluyó.

“No, gracias, tengo otros objetivos”: Raúl Jiménez no jugaría en Chivas

Pese al deseo de Bravo, en los últimos años Raúl Jiménez se ha encargado de confirmar que no jugaría en el Rebaño: “Sin dudarlo. Si en algún momento se llegara a dar que me busquen, no, gracias, tengo otros objetivos, otra cosa en mente. Siempre he dicho que si regreso al futbol mexicano sería al América, no me veo regresando a ningún otro equipo. No es por cerrarme las puertas en otros lados, pero tengo pasado americanista y de ahí soy”, aseguró el delantero mexicano que hoy milita en el Fulham.