El Rebaño Sagrado continúa con su política de contratar jugadores jovenes, con vistas a que en un futuro puedan pelear por un lugar en el primer equipo. Ese fue el caso, por ejemplo, de Teun Wilke. Justamente, la promoción de este a la plantilla de Chivas hizo que la directiva buscara alternativas para reforzar al Filial. Y así se gestó la contratación de Brandon Rodríguez.

Delantero de 21 años, Brandon Rodríguez tiene una de esos historias que no son del todo habituales en el futbol. El futbolista tuvo sus inicios en Racing de Veracruz, equipo de su localidad que milita en la Segunda Division del futbol mexicano. Pero el año pasado tuvo la chance de dar el salto a la Liga de Expansión, para jugar con el Tepatitlán.

De albañil y la “talacha” a vestir la playera de Chivas

En las últimas horas, acaba de confirmarse que Brandon Rodríguez dejará las filas del Tepatitlán para unirse al Tapatío, filial de Chivas y vigente campeón de la Liga de Expansión. La vida del atacante ha cambiado muy rápido, pues hasta hace apenas un año se ganaba la vida como albañil y en la talacha, según contó él mismo para las redes oficiales del conjunto alteño. Años atrás, formaba parte de las Fuerzas Básicas de los Tiburones Rojos de Veracruz.

Al llegar a Tepatitlán, Brandon Rodríguez contó que estuvo cerca de dejar escapar su sueño de ser futbolista: “Yo ya lo daba por perdido, ya que allá me dedicaba a lo que se conoce como la talacha. Me empecé a rolar con gente que ya traía recorrido allí. Yo ya me había resignado, tenía gastos, deudas y de ahí sacaba. Jugaba de a cuatro o tres partidos diarios”.

Por aquel entonces, Rodríguez tuvo que ingeniárselas para subsistir: “Llegó un punto en el que hasta de diciembre a mayo estuve trabajando de albañil y muy pesado la verdad. Yo ya había dado mi vida futbolística al vacío, pero gracias a Dios dije me voy a sacrificar por el último tren, no me voy a bajar”, manifestó el nuevo refuerzo rojiblanco.

¿Cómo juega Brandon Rodríguez?

En caso de llegar a tener su debut con Chivas, Brandon Rodríguez será el primer jugador formado en el Racing de Veracruz que tenga la chance de llegar hasta Primera División. Por lo pronto, en su paso por el Tepatitlán se vio a un jugador muy rápido, que juega como atacante pero no es un centrodelantero de área, sino que se mueve por las bandas. En el último torneo registró 616 minutos con un saldo de un gol y tres asistencias.