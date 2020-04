Brizuela afirma que la competencia interna ha sido beneficiosa para el plantel de Chivas

Chivas de Guadalajara presenta uno de los planteles más redondos de la Liga MX en estos momentos, todo esto gracias a la base que traía el equipo a la que se le sumaron $50 millones de dólares en refuerzos para el Clausura 2020.

El hecho de solo poder alinear once jugadores cada fin de semana obliga al entrenador, Luis Fernando Tena a dejar a muchos jugadores de calidad sin poder actuar y para Brizuela esto ha causado una competencia interna muy beneficiosa para el equipo.

.@brizuela27_cone aplaude la competencia que se ha generado en Chivas para este Clausura 2020.



Explica que la misma favorece al plantel. Habla sobre la presión favorable por un lugar en la alineación titular.



La charla con el Cone para @goalmex https://t.co/g2y1daatjo — Salvador Pérez (@YoSoyChavaPerez) April 10, 2020

“La competencia ayuda mucho que el plantel suba el nivel, a lo mejor antes no teníamos o en algunos puestos no había otro compañero que presionara, a lo mejor no relajarte tanto pero sí sentirte un poco tranquilo con el funcionamiento, que tengas competencia en cada uno de los puestos hay uno o dos más jugadores que quieren una oportunidad te ayuda a prepararte mejor, eso debería ser todos los días”, expresó el Cone en una entrevista con Goal.

Brizuela ha logrado mantener la titularidad a pesar de que su posición es una de las más profundas del plantel y todo gracias al buen nivel que mostró en las primeras 10 jornadas del campeonato.

“Se sintió desde que llegaron todos los refuerzos, no podemos regalar ningún entrenamiento, te exigías más, te preparabas mejor, me gusta este compromiso, me gusta la manera que llevamos a cabo todo este torneo, la manera en que nos preparamos y nos llevamos como equipo, ha ayudado en muchas cosas y sentir el buen ánimo en el vestidor”, continuó el extremo.

Ya son varios los jugadores que han expresado lo positivo que ha sido para Chivas tener dos o tres jugadores compitiendo por un puesto en el once inicial y de las posibilidades de ser campeones que esto genera.