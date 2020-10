Chicharito Hernández ausente en el clásico de Los Ángeles ¿Por qué no fue ni a la banca de suplentes?

Javier Hernández, canterano y ex delantero de las Chivas de Guadalajara, no fue parte de la nómina, ni siquiera fue convocado, ni para formar parte de la banca de Los Angeles Galaxy en la derrota dominical 2-0 ante Los Angeles FC, en el conocido Clásico del Tráfico, un partido correspondiente a la Jornada 20 de la Major League Soccer (MLS). Lo que generó mucha suspicacia en la prensa tras los rumores de su salida y posible regreso al redil en la Liga MX.

El atacante formado en las Fuerzas Básicas del Club Deportivo Guadalajara atravisa un terrible presente y desde su llegada a la MLS, en enero de 2020, no ha podido disputar ni un sólo de los clásicos vs Los Angeles FC, y ha estado fuera de todos ellos por lesión. Por ende, nunca se ha visto las caras con su ex compañero en la cantera rojiblanca: Carlos Vela.

Los Angeles Galaxy está enfrentando su peor campaña de los últimos años en la Major League Soccer, y la misma está relacionada en lo numérico con la presencia en el campo del delantero formado en el Rebaño Sagrado. Lo que ha generado innumerables especulaciones y rumores sobre su pronta salida de la franquicia californiana, que lo recibió con el segundo sueldo más alto en todo el campeonato.

Chicharito Hernández, según informaron Los Galácticos a través de un comunicado oficial, no fue convocado en el listado de jugadores del entrenador argentino Guillermo Barros-Schelotto para disputar este "Clásico del Tráfico", debido a una molestia en los músculos isquiotibiales y se perdió la caída 2-0 ante Los Angeles FC, con goles de Danny Musovski (58') y de su ex compañero en Fuerzas Básicas de Chivas: Carlos Vela (90+3').

Con el Chicharito en cancha, su equipo no había podido sumar triunfos hasta el último partido frente a Vancouver Whitecaps: sumaba seis derrotas y dos empates. En la reciente victoria, el formado en las Chivas de Guadalajara ingresó desde la banca en el minuto 50 y falló una jugada clara de gol, que sumado a su no convocatoria a este siguiente encuentro acrecentó las especulaciones que enfilan a su salida del Galaxy lo más pronto posible.