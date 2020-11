Otro golazo de Chicote: Cristian Calderón anunció en sus redes sociales que será padre

Cristian Calderón fue la gran figura del triunfo de Chivas de Guadalajara ante el América por la ida de los cuartos de final de la Liguilla del Guard1anes 2020. Como si su golazo en el Estadio Akron fuese poco, hoy fue noticia por un anuncio maravilloso.

Es que el jugador utilizó sus redes sociales para anunciar que será padre junto a su compañera Adriana Castillo. Ambos hicieron oficial la noticia a través de su cuenta de Instagram y recibieron el cariño de todos los simpatizantes del Rebaño Sagrado.

"Y el día de hoy me das una sorpresa impresionante. Me das está gran noticia. Bebé en camino. Hoy, cuatro meses a tu lado festejando de esta manera. Muchas gracias amor de mi vida, por esta felicidad que me hace sentir. Me hiciste llorar de la emoción. Te amo", fue una de las frases con la que Chicote dió el gran anuncio. ¡Felicidades, papá y mamá!

¿Qué es la felicidad? Aquí la explicación en una sóla foto ����

