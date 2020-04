Emotivo: Tony Alfaro recordó su llegada a Chivas

Tony Alfaro es un defensor mexicano que actualmente en el Reno FC de los Estados Unidos, pero lo que muy pocos saben es que en el Clausura 2019 recibió la oportunidad de llegar a Chivas como refuerzo, pero al no encontrar lugar se marchó rápidamente.

El central conversó con ESPN y contó los detalles de su llegada a Chivas, entre ellos una increíble anecdota.

"Cuando me habló yo me estaba cortando el pelo, frené, no supe qué decirle, casi lloraba"



El día que Tony Alfaro llegó a Chivas... https://t.co/M4TvXhNIH0 — Futbol Picante (@futpicante) April 13, 2020

"Yo me quedé sin palabras, como que quería llorar, no sabía qué decirle (a mi representante) porque yo veía la posibilidad muy lejos. Cuando me habló yo me estaba cortando el pelo, frené, no supe qué decirle, casi lloraba, luego, luego le hablé a mis papás, la verdad la emoción era algo inexplicable”, declaró Alfaro.

Para el jugador que había pasado toda su carrera en los Estados Unidos fue un sueño hecho realidad haber fichado con uno de los más grandes de su país.

“La verdad era una cuestión muy linda, hasta el momento es una experiencia inolvidable que viví, porque como mexicano quién no quiere llegar a Chivas. Para mí y mi familia significó mucho porque no solamente llegas a Chivas, llegas al equipo más grande de México, haces un salto en tu carrera”, continuó.

Una de las cosas que más llamó la atención de las palabras de Alfaro para ESPN es que se mostró decepcionado de las instalaciones de Verde Valle ya que las considera muy viejas,sin embargo si confesó que el Estadio Akron es realmente imponente.