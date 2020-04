Héctor Moreno contó de su posible llegada a Chivas

Héctor Moreno es uno de los defensores mexicanos con mayor trayectoria y en actualidad se encuentra defendiendo los colores del Al Gharafa de Qatar después de haber pasado por clubes como AS Roma, Real Sociedad, PSV, Espanyol entre otros.

En el programa ahora o nunca se le consultó acerca de la posibilidad de que volviera al futbol mexicano y que si vestiría la playera de Chivas y así respondió:

"Aún no sé si regrese. Tengo la espinita clavada porque mi último partido fue la final que perdí con Pumas. Nunca rechacé una propuesta de Chivas por dinero. Pueden decir mil cosas, pero que pongan palabras en mi boca es lo que no me gusta", expresó.

El canterano de Pumas tiene 32 años de edad y sigue siendo una pieza de mucha jerarquía que llegaría como figura a reforzar la defensa rojiblanca, el detalle es que aún tiene contrato hasta 2022 por lo que habría que negociar con su club un posible traspaso.