José Luis Higuera asegura no extrañar a Chivas

José Luis Higuera nunca sentió como un hombre de futbol y quizás por ello tuvo muchos problemas con jugadores ya que no estaba acostumbrado a la industria del futbol que se maneja completamente distinto a cualquier otra a nivel mundial.

En una entrevista para Fox Sports el exdirectivo contó que su llegada a las Chivas fue casi una casualidad y aunque sabe que fue una etapa que marcó su vida, confiesa que no extraña ser parte del club.

"Mi visión nunca fue estar en el mundo del futbol. Llegué a Chivas por una consecuencia del destino, por una amistad; por una situación compleja que era salvar un patrimonio muy grande de un grupo, en el cual había un activo deportivo. La empresa es cinco veces más grande que el club de futbol", explicó Higuera.

El exdirectivo si aprovechó la ocasión para agradecerle a la institución tapatía todo lo que le brindó durante su gestión a pesar de no ser muy bien recordado por la afición y algunos jugadores.

"Más que extrañarlo, agradezco; soy empresario y sabía que llegaba a un club en el cual me iba a ir en algún punto. No extraño lo que realmente sabía que era un proyecto que tenía un inicio y un fin, nunca me desubiqué ni me creí el dueño"