La emotiva despedida de Alan Cervantes

Hace más de un mes se confirmó la salida de Alan Cervantes de Chivas. Su nuevo destino: Santos Laguna.

Hasta el momento, el mediocentro no se había expresado sobre su ida del Rebaño Sagrado. Finalmente, optó por hacerlo en su Instagram y lo hizo de manera muy emotiva.

El jugador señaló: "Lo primero y tal vez único que puedo decir es ¡GRACIAS! Gracias a la increíble institución como lo es Chivas empezando y honrando primero a Jorge Vergara y ahora seguido por Amaury, entrenadores, compañeros, staff, con todas las personas que forman parte de la institución".

"Sobre todo con la afición única que tiene el club por haberme dado la oportunidad de tenerme entre sus filas y darme el cariño y las herramientas necesarias para crecer y desarrollarme en la profesión más linda que existe cumpliendo un sueño", agregó.

El joven de 21 años puntó: "Me voy con sentimientos encontrados por no haber cumplido mis expectativas y metas con el club de mis amores en el cual empecé desde que tenia 5 años de edad, y eso lo lamento y a la par pido disculpas, se que mucha gente creyó y mucha otra sigue creyendo en mi y se los agradezco, a los que no también".

"Soy el primero en ser crítico conmigo mismo y saber que pudo haberme faltado para seguir creciendo, a veces por más que uno quiera las cosas como en la vida no salen como esperas pero de algo estoy seguro y es que di todo en todo momento, y de corazón espero que regresen al club a donde pertenece, lo merecen, mucho éxito", sentenció Alan.