Pizarro le faltó el respeto a Jorge Vergara": José Luis Higuera

José Luis Higuera sigue dando mucho de que hablar durante la presente cuarentena y una vez más se convirtió en tendencia en las redes sociales al abrir otro capitulo en su confrontación con Rodolfo Pizarro durante una entrevista con Unánimo Deportes Radio.

El ex directivo del Rebaño Sagrado sigue creando controversia y en esta ocasión acusó al futbolista de faltarle el respeto a Jorge Vergara.

"Yo no tengo ningún problema con él (Pizarro). Si hubo fricciones principalmente por el tema de las primas, pero el es el único jugador que le faltó el respeto a Jorge Vergara. Pudo tener razón o no, pero no era la forma", expresó Higuera.

Además aprovechó la oportunidad para dejar claro que la venta de Pizarro fue una decisión de de la plana mayor del Rebaño Sagrado, principalmente por temas financieros.

"El me asigna a mi la responsabilidad de haber salido de Chivas y obviamente existe molestia de mi parte por lo que ha pasado por twitter porque dice cosas que no son correctas. Es mentira que lo sacamos por el tema de las primas", concluyó.