Revelado: ¿Cuántas opciones hay de que Uriel Antuna abandone Chivas para fichar por Olympiacos FC?

Hace algunas horas te adelantamos en Rebaño Pasión una noticia difícil de digerir, ya que se trata de la posible salida de una de las figuras del primer equipo del Deportivo Guadalajara. Uriel Antuna, quien tuvo una gran temporada con la playera rojiblanca y ha mostrado un nivel superlativo con la Selección Mexicana en Preolímico y Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ha generado un fuerte interés en el Olympiacos FC, club que pertenece a la Superliga de Grecia.

Tal como indicó el portal Gazzetta de Grecia, el equipo europeo está en la búsqueda de atacantes desequilibrantes para poder dar pelea en la UEFA Europa League. El Director Técnico, Pedro Martins, ha sufrido algunas bajas en la plantilla y se ha fijado en el extremo de Chivas para disputar el torneo internacional y la liga local. La persona que está haciendo de "intermediaria" es Nery Castillo, exjugador mexicano del León y Pachuca.

El oriundo de San Luis Potosí, que jugó en Olympiacos durante 7 años, declaró para W Deportes: "Hace 3 semanas que venimos hablando con el Olympiacos. Tuve la oportunidad de hablar con Cristian, que es el encargado en el equipo de hacer estas cosas (buscar fichajes) y llegamos a un acuerdo con el tema de lo económico. El club me pidió si se podían lograr unos números y ahora estoy esperando que se haga una oferta oficial".

Nery Castillo confirmó qué hay posibilidades de que Uriel Antuna vaya al Olympiacos de Grecia… ����❤️



"No, no es un hecho el pase. Eso no depende de mí, sino del Olympiacos. Yo sí tuve la oportunidad de ofrecerlo porque ellos están necesitados de un jugador de esas características (las de Antuna), no tienen. Se le fueron algunos jugadores. Yo creo que esto va a hacer positivo (se podría hacer)", sentenció Nery Castillo, dejando en claro que el interés es más que real y que pronto llegará una propuesta a las oficinas de Verde Valle.

Olympiacos no sería el único interesado

De acuerdo a la información brindada por ESPN, Olympiacos FC y el AZ Alkmaar de los Países Bajos no son los únicos clubes que están tras los pasos de Uriel Antuna. No reveló nombres, pero por supuesto que se trata de instituciones de Europa que han quedado maravillados con el rendimiento del Brujo a lo largo de la última temporada. Tarde o temprano, al igual que Alexis Vega, parece que tomará un vuelo para cruzar el charco.