¿Víctor Vucetich es defensivo? La sorpresiva respuesta de Ricardo Peláez sobre el DT de Chivas

Ha sido una semana muy positiva para el Deportivo Guadalajara. Tras conseguir 3 triunfos de manera consecutiva, el primer equipo Rojiblanco se encuentra en una posición mucho mejor y está al borde de la clasificación a la Liguilla. Las críticas hacia directiva, cuerpo técnico y plantel cesaron un poco, algo que aprovechó Ricardo Peláez para brindarle una entrevista a TUDN.

Las aguas están más calmadas en el mundo Chivas, club que buscará cerrar su boleto a la Repesca este sábado ante Tigres UANL y posteriormente pelear por el título del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX. El Director Deportivo de la institución analizó el presente del Rebaño Sagrado y tocó 3 temas principales: Víctor Manuel Vucetich, José Juan Macías y lo que le ha faltado al equipo para tener un rendimiento óptimo.

Ricardo Peláez defendió a Vucetich (Imago 7)

"Siempre he considerado a Vucetich uno de los mejores sino es que el mejor o uno de los tres mejores. Sí tiene esa etiqueta que privilegia un poco más lo defensivo y no es así. Busca atacar y defender bien en bloque cuando se tiene o no la pelota, no es defensivo", explicó con claridad Ricardo Peláez sobre la filosofía de juego que desarrolla El Rey Midas.

Más adelante, señaló sobre JJ: "Es un muy joven jugador, con un potencial impresionante, pero compite con la experiencia de Oribe Peralta, con el gran trabajo de Zaldívar, con un Ronaldo Cisneros más enfocado con Tapatío. Tenemos 4 o 5 (delanteros) compitiendo y si uno no está en mejor momento entrará otro porque el beneficio tiene que ser grupal y Macías lo tiene muy claro y lo entiende. Muy pronto lo veremos triunfando en Europa".

"Solo hay un compromiso que firmamos desde el inicio con los valores que maneja Chivas, uno de ellos la disciplina. Hemos padecido el no tener participación en otro torneo, llámese Copa lo que sea para gestionar un plantel tan grande en cantidad y calidad. Cuesta gestionarlo, pero no es pretexto, hemos tenido pláticas de las cosas buenas, positivas y al final de cuentas hemos encontrado equilibrio e inercia para los resultados que hoy nos tienen cerca de la calificación", sentenció Peláez.