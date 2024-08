La llegada de Javier Aguirre a la dirección técnica de la Selección Mexicana no solamente ha ilusionado a varios aficionados, sino también a algunos futbolistas que con justicia han sido llamados de regreso al combinado nacional y uno de los mejores ejemplos es el lateral de Chivas, Alan Mozo.

El futbolista del Guadalajara tenía más de dos años sin ser llamado al Tricolor pese a vivir un gran momento futbolístico; sin embargo, con la llegada del Vasco se acabaron los vetos del combinado nacional y el futbolista rojiblanco está de regreso, por lo que admitió que debe destacar en esta convocatoria para poder seguir siendo considerado a futuro.

“Por supuesto es una de mis metas (Mundial del 2026), pero creo que muchas veces, en lo personal, me he equivocado en ver más hacia el futuro y no aprovechar el presente. Lo único que tengo es esta convocatoria y así tengo que irme no solo con la Selección y con Chivas.

“En la cancha puedo aportar mi dinamismo, creo que he mejorado muchísimo en mi posición, le he entendido mucho más con la experiencia que tengo. Creo que soy un jugador que puede contagiar a mis compañeros con mis actuaciones”, declaró el rojiblanco a Telemundo.

Importancia de Fernando Gago

“Estoy agradecido con el cuerpo técnico porque me han dado la confianza de poder seguir teniendo participación en este equipo tan grande. Me han ayudado bastante en lo defensivo y entender un poco más el cómo puedo impactar en el partido desde mi posición”, concluyó.

¿Cuándo jugará Alan Mozo con la Selección Mexicana?

La Liga MX tendrá una pausa por la próxima Fecha FIFA, por lo que los seleccionados deberán reportar este domingo en la Ciudad de México para ponerse bajo las órdenes de Javier Aguirre, para posteriormente entrenar y encarar los partidos contra Nueva Zelanda y Canadá los días 7 y 10 de septiembre, respectivamente.