Durante los años recientes se ha incrementado el distanciamiento entre los futbolistas y los representantes de los medios de comunicación se ha ido incrementando; sin embargo, hay exjugadores que han optado por tomar un micrófono y compartir sus opiniones, aunque esto les ha traído cierto descontento de los patea balones.

Un ejemplo de ello es el exdelantero de México e incluso de Chivas, Carlos Hermosillo, quien reveló que por lanzar críticas contra el nivel que tenía Chicharito Hernández, el ahora delantero del Rebaño se negó a darle entrevistas.

Sin embargo, el histórico goleador recordó que en algún momento, Javier Hernández se vio obligado a darle una entrevista por parte de la MLS, situación que no agradó al jugador del Guadalajara y trató de alargar respuestas para consumir rápidamente el tiempo asignado.

“Yo critico sin ofender. No me voy a meter en temas difíciles, pero si le tengo que decir a la gente, si no estás jugando bien lo tengo que decir. Es complicado porque a la hora que tú hablas y críticas a un jugador, te cerraron la puerta. Si le hablas para pedir una entrevista: ‘no’.

“Chícharo, que siempre hablé muy bien de él, el día que me tocó hablar mal de él, ese día se molestó y no me da entrevistas. Tampoco me quita el sueño. Un día me lo pusieron y tuvo que ir a fuerzas porque fue por la MLS y estaba haciendo recorrido de prensa.

“Se sentó ahí, con una cara y yo dije ‘mira mi rey, acá estoy’. Es un tipo muy inteligente, entonces para recortar mi tiempo, me fue alargando las respuestas. Entonces le hice cuatro (preguntas), pero las cuatro que yo quería”, declaró Hermosillo al podcast de Sandra de la Vega.

