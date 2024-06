El futuro de Jordi Cortizo parece que todavía está lejos de definirse y aún quedarían algunas esperanzas para que se convierta en el refuerzo estelar de Chivas para el Apertura 2024, al menos así lo dejó entrever el entrenador de Monterrey, Fernando Ortiz.

Desde hace algunos días se cerró por completo la oportunidad para que el Guadalajara pudiera sentarse a negociar con la gente de Rayados para realizar el fichaje del mediocampista; sin embargo, el panorama ha vuelto a cambiar este fin de semana.

El entrenador de la escuadra regiomontana, Tano Ortiz, dejó muy claro que contempla a Cortizo dentro de su equipo para el próximo semestre; sin embargo, no quiere retener a nadie a la fuerza, por lo que será decisión del futbolista el club en el que jugará a partir del próximo torneo.

“No soy muy particular en esto, yo no les cierro las puertas a nadie. En el caso de Jordi Cortizo, si bien está considerado dentro del plantel y tiene contrato con la institución, si hay una posibilidad, yo no le cierro la puerta a nadie, sea Cortizo, sea Canales, sea quien sea. Ellos toman la decisión de dónde quieren jugar y para mí nadie es imprescindible en una institución.

“Eso no quiere decir que lo tenga o no lo tenga en cuenta, que no se tome a mal. El jugador está considerado, tiene contrato laboral, pero si existe la posibilidad y él decide irse, yo no me voy a oponer a nada”, declaró en entrevista a Multimedios.

¿Cuándo comienza la participación de Chivas en el Apertura 2024?

Tras darse a conocer el calendario de competencia por la Liga MX, se confirmó que el Guadalajara hará su presentación en el próximo semestre el día sábado 6 de julio en la cancha del Estadio Akron, fecha en la que recibirán al Toluca en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.