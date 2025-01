Chivas viene de caer ante Necaxa y en Verde Valle se preparan de la mejor manera para enfrentar a Tigres por la jornada tres. En medio de los entrenamientos para el juego contra los auriazules el Rebaño Sagrado lamenta la baja de Víctor Quezada, kinesiólogo del equipo, quien anunció su salida del club.

Una particularidad con la que se caracteriza el Guadalajara es el gran ambiente que hay dentro del equipo. Es por este motivo que la salida de cada jugador, entrenador o personal de la institución se lamenta debido a que se va un miembro importante del grupo.

Así lo vivió el plantel de Chivas con la salida de Víctor Quezada, kinesiólogo del equipo, luego de confirmarlo en sus redes sociales. En una emotiva carta dio a conocer que fue una decisión difícil, pero que estaba agradecido al club que lo ayudó a formarse como profesional.

“Querido rebaño hoy tomo una de las decisiones más difíciles pero importantes de mi vida, todavía recuerdo cuando llegué a tus instalaciones lleno de sueños y hambre por crecer, mi primera entrevista, mi primer entrenamiento con el equipo, la sensación de portar tus colores por primera vez, me hiciste crecer como persona y como profesional, me hiciste parte de tu familia y créeme que eras parte de la mía. Hasta luego rebaño querido porque ojalá la vida nos vuelva a encontrar, eres una enorme institución llena de valores y de gente con ganas de trascender y poner tu nombre en alto”, comenzó.

Y agregó: “Gracias a todos los que me ayudaron para estar acá, los que creyeron en mí y a los que no también porque el carácter es fundamental en esta profesión a mi esposa Diana sin ti esta aventura no hubiera sido posible y aún falta lo mejor vida, a mi hijo Thiago que me motiva día a día a ser mejor persona. ¡Vienen nuevas cosas, nuevos retos, pero siempre te llevaré en el corazón!”. A esta publicación Fernando Beltrán, Jesús Sánchez, Pollo Briseño, Ricardo Marín y entre otros lo despidieron de la mejor manera.

Cabe destacar que Víctor Quezada se encontraba registrado en la Liga MX como integrante del cuerpo técnico del primer equipo de Chivas. De momento no se sabe si Óscar García Junyent traerá a alguien de confianza.

Así se despidieron los jugadores de Chivas