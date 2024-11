A lo largo de los años, la cantera de Chivas de Guadalajara ha nutrido tanto el primer equipo como a la Selección Mexicana, siendo probablemente Javier Hernández el más destacado de todos ellos. Si bien algunos corrieron con más suerte que otros, lo cierto es que en su gran mayoría lograron vivir del futbol.

En este caso particular hablaremos de Liborio Sánchez, quien emergió a partir del año 2009 para tomar la portería del primer equipo un año más tarde. Fue en la Copa Libertadores 2010 en donde comenzó a lucirse y mostrar sus grandes dotes defendiendo los tres palos, pero poco a poco comenzó a perder terreno.

Luego estuvo cedido en Querétaro y Veracruz, teniendo que volver a club del Rebaño en 2012, aunque ya sin tener un lugar en la consideración del entrenador. Entre medio, formó parte de la Copa América 2011 que se disputó en Argentina, aunque fue suplente del también ex Chivas Luis Michel.

Tras esto, Liborio Sánchez comenzó a pasar de equipo en equipo tanto en la Liga MX como en la Expansión, para en 2017 salir definitivamente de su tierra natal y desembarcar en Centroamérica. Clubes de Guatemala como Deportivo Chiantla, Deportivo Iztapa y Xinabajul Huehue lo acogieron hasta fines del 2023, ya que en 2024 la vida lo colocó en el Municipal Grecia de Costa Rica.

En las Panteras era la principal figura y por ende no se perdió ningún partido, siendo fija en el XI titular. En una entrevista reciente con el portal Telerica Radio, el guardameta contó sus sensaciones sobre el presente que atraviesa: “Yo estoy bien contento, con la gente que me trajo, darme la oportunidad de pelear, divertirme, pues crecí jugando fútbol y no me pagaban por esto y ahora que me pagan por eso, pues debo ser agradecido y esto se trabaja con huevos”.

Liborio Sánchez sigue vigente a su 34 años (Prensa Municipal Grecia).

Para el mismo medio, el canterano expresó tras caer ante Sportivo Saprissa: “En el vestidor y en casa cada quién hace un autoanálisis en lo personal me siento tranquilo, pero no contento porque no tuvo que caer ningún gol. Ahora tenemos que pensar solo en la Liga y tenemos que meter a los muchachos que tenemos que luchar en la cancha. Pico y pala, pues tenemos que trabajar“.

Liborio Sánchez reveló una intimidad sorprendente

En los últimos años fue normal empezar a ver a Sánchez con las uñas pintadas, pese a que utilice guantes en cada cotejo. Ante esto y en diálogo con la misma fuente citada dijo: “Me gusta. Tengo dos hijas que son unas princesas y a veces sirvo de maniquí y con tal de verlas felices me dejo hacer de todo”, concluyó el portero que tenía todo para ser figura en Chivas, pero que debió buscar otro destino.

A sus 35 años se puede decir que Liborio dejó grandes números en la liga costarricense: Son 16 partidos disputados en el Clausura, recibiendo un total de 25 goles. Es que claro, Municipal Grecia es uno de los conjuntos más débiles del campeonato, pero así y todo se las rebuscó para tratar de que sean competitivos. Desde julio de este año regresó a Guatemala, pero ahora para defender los colores de Coatepeque.