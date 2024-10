Chivas se prepara para enfrentar a Pumas por la jornada 15 del Apertura 2024 de la Liga MX en el Estadio Akron. En medio de la preparación para el juego contra los Universitarios, André Jardine desprecia al Rebaño Sagrado al afirmar que es un rival más. ¿Recuerda que el Guadalajara está por encima del América en la tabla general de posiciones?

El Rebaño Sagrado busca quedarse con el próximo partido para pelear por un puesto directo a la fiesta grandes del futbol mexicano. Un empate pone en riesgo este gran objetivo debido a que tendría que pasar por el play-in.

En medio de una semana clave, André Jardine fue entrevistado en TUDN y lanzó una llamativa declaración al ser consultado sobre las Chivas del Guadalajara y su actualidad. “Siendo sincero, nada”, expresó el técnico de América sobre la eterna rivalidad que hay por el Clásico Nacional.

Y agregó: “Cada uno con sus problemas, tenemos los nuestros. Chivas es uno de los rivales de la Liga y para mí no es el único; no es fácil enfrentar a Pumas, Cruz Azul, Tigres, Monterrey, Toluca. Hay varios equipos hoy que tienen nivel para pelear por el título, entonces me preocupa igual jugar contra Chivas que con Toluca o con Tigres”.

André Jardine despreció a Chivas. (Foto: IMAGO7)

Cabe destacar que, mientras André Jardine le quita valor al trabajo realizado por Chivas y afirma que es uno más de la Liga MX, América se ubica noveno y el Rebaño Sagrado es octavo. A su vez, el conjunto rojiblanco tiene serias chances de no solo estar en la Liguilla, sino que también de finalizar más arriba que el conjunto azulcrema.

¿A qué hora y por dónde ver Chivas vs. Pumas?

Como decíamos, Chivas volverá a tener acción el próximo sábado cuando enfrente a Pumas por la jornada 15 del Apertura 2024. El juego se llevará adelante en el Estadio Akron a las 19:05 del Centro de México y se podrá seguir por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.