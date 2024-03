Antonio Briseño aprovechó el parón de la Liga MX por la Fecha FIFA para atender una especial entrevista con Ricardo La Volpe. El estelar defensor de las Chivas de Guadalajara fue cuestionado por las burlas que le dedicó Ricardo Ferretti, como analista de la cadena ESPN. Así, que reaccionó a las críticas que su exentrenador vertió en su contra al bromear con su culpa porque el zaguero siga en la Primera División. El Pollo replicó de forma contundente a esas declaraciones del Tuca en la mesa del programa Futbol Picante.

El central titular habitual en la alineación del Rebaño Sagrado en este Torneo Clausura 2024, reaccionó en su visita al podcast de La Volpe. Álvaro Morales y Tuca Ferretti en el episodio del 11 de marzo se tomaron un bloque del programa Futbol Picante para criticar hasta la burla a Briseño. El conductor del espacio cuestionó a la mesa: “¿cómo es posible que el Pollo esté en Primera División? Y eso, es su culpa (señalado a Ferretti)“. El extimonel de Tigres solo admite que: “sí, tiene razón“.

Álvaro Morales volvió a advertir al técnico campeón con Guadalajara en el Invierno 96. Le reclamó: “porque cuando estuvo en Tigres, es para que lo hubiera echado“. Tuca replicó, que “lo eché para otro equipo. Lo vendimos“. El polémico conductor alertó que “ah, le mandó el mal a otros“. Pero, Ferretti acotó que “no. Yo lo enseñé, le dije y todo“. El comunicador le asestó otra burla: “¿Qué le enseñó, profesor? (Tuca solo se ríe) ¿A que le metan un gol entre las piernas?“.

El Pollo Briseño, durante la entrevista en el podcast Lavolpismo, reaccionó a esta interacción en el programa Futbol Picante. El zaguero reconoció que las palabras de su extécnico no causaron mayor incomodidad y las del comunicador ni las tomó en cuenta. Le replicó a Ricardo La Volpe en el mismo sillón, que “para mí, no pasa nada, porque sé lo que trabajo. Sé lo que me ha costado y ningún pendejo soy“.

Antonio Briseño reaccionó a las burlas de su extécnico Ricardo Ferretti (IMAGO7)

¿Por qué no se molestó el Pollo Briseño con la burla del Tuca?

La inicial reacción del defensor de las Chivas sorprendió al exseleccionador de México y extimonel del Atlas. Antonio Briseño prosiguió su respuesta a este episodio de Ricardo Ferretti y advirtió que no le molesta, porque “gano una buena cantidad de dinero al mes, me pagan por jugar futbol. Entonces, tengo mi autoestima, tengo una coraza importante y no pasa nada. Uno como jugador tiene que estar pendiente de lo que hace en la cancha, no fuera“.

Antonio Briseño consideró que el Tuca es puro “show“

La plática de Antonio Briseño con Ricardo La Volpe se centró en una discusión sobre la ausencia de “códigos” de parte del Tuca Ferretti. Esto, al hacer de conocimiento público un tema que surgió en su etapa como estratega profesional. El central, en cambio, reconoció que respeta “muchísimo” al director técnico, sabedor que se trata de generar audiencias.

El zaguero del Guadalajara rememoró que “no pasa nada, es parte de… (la polémica). Una vez Tomás Boy, que en paz descanse, me traía en jaque cabrón, pero después tuve una afinidad muy importante con él. Volteo y dice enfrente de todos: ‘Yo estuve en el futbol mexicano, vi el show, es show y yo fui show’. Entonces, ahorita si digo que es show. Yo creo que en su momento el Tuca lo dijo como que: ‘pues, yo también lo corrí’. Así como entrando en el juego de la broma y todo eso. Yo quiero mucho al Tuca“.