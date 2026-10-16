El Pelado recordó la falta de atenciones que recibió desde el Tricolor durante su estadía en el Guadalajara, por lo que enalteció el gesto del Káiser de visitar a los clubes de la Liga MX.

La Selección Mexicana siempre ha servido para intereses de unos cuantos, situación que no tendría satisfecho al exentrenador de las Chivas, Matías Almeyda, quien recordó su paso por el banquillo rojiblanco para lanzarle una fuerte crítica a los dirigentes del Tricolor.

El Pelado, quien hoy en día es el entrenador del Monterrey, recibió en las instalaciones de El Barrial a Rafael Márquez y la comitiva de la Selección de México hace unos días, en donde el entrenador argentino se mostró complacido por la visita, recordando que cuando estuvo en el Guadalajara y pese a ser base del Tricolor, nunca recibió la visita de algún entrenador de México, por lo que agradeció el gesto del Káiser de visitar a la escuadra regiomontana.

“Cuando dirigí a Chivas, teniendo a muchos jugadores de Chivas, nadie nunca fue. Y esta vez, Rafa Márquez, con su humildad, fue bienvenido y nosotros contentos de recibir a un entrenador de Selección, así que le abrimos nuestras puertas para que se sintiera cómodo y también platicamos bastante con respecto a cómo vemos el futbol.

“Fue una charla muy rica y le deseo lo mejor a él y a la Selección de México. Me dio mucho gusto y creo que es un gran gesto de parte de este entrenador. Hay que apoyarle y desearle que todo le salga como él desea“, declaró el Pelado en palabras para Rayados.

¿Quién fue el entrenador de México durante el paso de Matías Almeyda en Chivas?

Durante el brillante paso del Pelado en el Guadalajara, todo el proceso mundialista lo llevó a cabo el colombiano Juan Carlos Osorio, quien se caracterizó por tener un proceso polémico por sus rotaciones e ideas futbolísticas que no gustaban en el entorno mexicano, pero que llevaron al Tricolor a un buen rendimiento con el que inclusive se le ganó a Alemania en el Mundial del 2018.

¿Cuáles jugadores de Chivas eran convocados frecuentes por Juan Carlos Osorio?

Durante el proceso del Predicador participaron varios futbolistas, aunque evidentemente no todos llegaron a subirse a la Copa del Mundo de Qatar 2018; sin embargo, contó con la presencia de varios rojiblancos durante su proceso de tres años, recordando que llegó al banquillo de la Selección para el 2016.