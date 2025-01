En ciertas ocasiones, los jugadores de futbol deben tomar una decisión rápidamente que les cambia la vida para siempre. En algunos casos esas decisiones se toman en el campo de juego, pero en muchas otras suceden fuera del rectángulo verde.

Alguien que tomó una decisión que no le cambió la vida, pero sí se la marcó fue Ramón Ramírez. El exfutbolista fue parte de 5 clubes distintos en el futbol mexicano, y solo tuvo una experiencia en el exterior y fue en el futbol estadounidense. Dentro de esos equipos locales jugó en Chivas, que fue donde más años estuvo.

No obstante, Ramírez confesó que podría haber sido jugador de la liga italiana. “En ese momento (por su época) como que el futbolista mexicano todavía no se la creía. En 1990 y sin tener más de 30 partidos en Primera División, en una gira por Italia con la Selección Olímpica, un equipo italiano me invitó a que me quedará en Europa y no quise. Me dio miedo“, reveló.

En diálogo con el podcast La Capitana, la leyenda de Chivas agregó: “No me la creí porque en ese entonces la Liga Italiana era la mejor del mundo“. Con sinceridad absoluta, el ex Santos Laguna reveló esa particular decisión impulsada por la falta de confianza en sí mismo.

Rechazo a Italia y figuras que jugaban allí

En la década del 90, momento en el que Ramón Ramírez brillaba en la Liga MX, había grandes figuras en la Serie A, que el propio exjugador se encargó de enumerar: “Jugaban Marco Van Basten, Ruud Gullit, Maradona, Frank Rijkaard, Roberto Baggio. Yo decía ‘hace 6 meses los veía en la TV, ¿cómo voy a venir a jugar con ellos?’. Entonces preferí venir a México y consolidar mi carrera para buscar una oportunidad y después ya fue más complicado”.