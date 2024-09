Roberto Alvarado pasó de jugar 12 minutos en la pasada Copa América 2024 a ser titular en la doble cartelera con Selección México. El estelar atacante de las Chivas de Guadalajara jugó todo el partido este martes en el empate 0-0 con Canadá en la localidad tejana de Arlington. El Piojo reaccionó a ese protagonismo en el comienzo de la gestión de Javier Aguirre en el banquillo tricolor, durante una entrevista.

El delantero del Rebaño Sagrado, en exclusiva con TUDN, reconoció que a esta Fecha FIFA de septiembre, “le sacamos muy buen provecho. Entrenamos muy poco, trabajamos muy poco lo que quería (Javier) Aguirre y su cuerpo técnico. Pero, creo que las cosas se hicieron bien. Por ahí nos decía que por actitud no nos pueden ganar y la realidad es que siento que el equipo lo hizo bien en los dos partidos. Rescato que el equipo tuvo muy buena actitud y se jugó bien, metimos el pie“.

El Piojo Alvarado, ante la petición de David Faitelson, advirtió a TUDN, que “siendo autocritico y ya con la cabeza un poquito más fría si nos faltó generar un poquito más de juego desde la salida. Ya en el último tercio (de la cancha) crear un poquito más de futbol, generar paredes, tirar centros, jugar un poco más. Pero, al final, también es importante que sacamos el empate, que el equipo fue intenso. Repito, tuvimos muy poco tiempo entrenando con Aguirre y estoy seguro que vamos a seguir mejorando y a partir de lo que fue esta Fecha FIFA”.

La figura del Guadalajara reaccionó a su protagonismo con el Vasco Aguirre tras jugar muy poco en la Copa América 2024 y fue contundente. Refirió que “me quedo tranquilo. Pero, con muchas ganas de seguir mejorando, seguir disfrutando y de seguir haciendo las cosas bien, para poder seguir siendo tomado en cuenta. Hace mucho que no me tocaba acabar un partido completo en la Selección y por eso me siento contento. Me siento feliz”.

Roberto Alvarado habló del trabajo con Javier Aguirre

El delantero de las Chivas de Guadalajara analizó el trabajo de los seleccionados con el nuevo entrenador, Javier Aguirre. Alvarado señaló a TUDN que “en general, vimos de todo un poco. Sí nos dejó muy claro que obviamente mantener el cero era bastante importante, que le gustaba mucho mantener el cero. Partimos de ahí, después trabajamos defensiva y ofensivamente. Creo que trabajamos mucho, pero hoy nos faltó un poquito de crear más futbol. Los tiempos fueron muy cortos y se le sacó muy buen provecho“.

El Piojo Alvarado, al comienzo de la plática, advirtió que “desde que se presentó con nosotros, nos dijo que sus equipos gustaba que metieran el pie, que fueran intensos, que por actitud no nos tenían que ganar. Vimos el video que normalmente vemos de los equipos (rivales), en este caso, Canadá y sabíamos que Canadá es un equipo que le gusta pegar, que le gusta cortar las jugadas, que es intenso, que también te presiona. A partir de ahí, nos dijo que si le sacaban 30 amarillas a ellos, que a nosotros nos tenían que sacar 31 amarillas. Entonces, nos dejó muy claro eso y creo que se vio reflejado en el partido“.

¿Cuándo vuelve a jugar Selección México?

La gestión de Mauricio Pochettino en Estados Unidos arrancará el próximo 12 de octubre en Austin (Texas) frente a Panamá. Su siguiente duelo será frente a México. El tricolor regresará a la cancha el martes, 15 de octubre, cuando reciba a su eterno rival de la Concacaf nada menos que en el Estadio Akron. El hogar de las Chivas de Guadalajara sería el escenario de un épico reencuentro, en el que pudiera tener en el otro bando a su joven estrella: Cade Cowell. Este encuentro, hasta el momento, tiene pactado su inicio en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

México vs. Estados Unidos