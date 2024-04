Codere es una de las mejores plataformas de juegos de azar disponibles hoy en día. Con una dilatada trayectoria en su país de origen, España, da el salto a Latinoamérica y ya está presente en países como Colombia, Argentina o México. En este último país, ofrece una de las mejores paletas de juegos de casino.

Qué me espera con el bono de bienvenida Codere casino

Además del Codere México bono de bienvenida en apuestas deportivas, Codere casino ofrece igualmente una promoción para nuevos clientes:

Codere México Descripción de la oferta Código promocional Codere México casino Casino Triple bono progresivo de hasta $5.000 MXN + $500 MXN extras VIP…

El bono se configura de la siguiente manera:

1º depósito – cantidad máxima a obtener: 2.000 MXN + 500 MXN gratis.

2º depósito – cantidad máxima a obtener: 1.000 MXN.

3º depósito – Cantidad máxima a obtener: 2.000 MXN.

Para hacer el depósito, dispones de diversos métodos de pago Codere México que enumeraremos más adelante en la sección correspondiente.

Cómo conseguir el bono de bienvenida Codere casino México

El primer paso que debes completar para activar la oferta de bienvenida es el de acceder al sitio web a través de uno de nuestros enlaces directos. Posteriormente:

Pulsa sobre la opción de registro Codere para abrir el formulario de registro. Si hay una casilla habilitada para el código promocional Codere México y dispones de uno, introdúcelo. Facilita la información que se te solicite. Sé preciso, ya que, si no, podrías tener problemas para hacer retiradas en el futuro. Completa el registro. Ahora toca hacer un primer depósito para activar el bono de bienvenida Codere casino México. Recuerda que debes ingresar al menos $200 MXN para poder activar el bono de bienvenida casino Codere. Recibirás el triple bono por valor de hasta $5.000 MXN + $500 MXN. Podrás acceder a ellos una vez te juegues lo que hayas ingresado en dinero real.

Términos y condiciones del bono de bienvenida Codere casino

Como cualquier promoción de una plataforma de juegos de azar, el bono de bienvenida Codere casino México está sujeto a lo que se conoce como requisitos de apuesta para su liberación. Asimismo, presenta una serie de términos y condiciones para su activación. En caso de duda, te recomendamos ponerte en contacto con soporte Codere México o consultar la propia página de promociones, donde se recogen con más detalle todos los aspectos de cada bono.

El bono de bienvenida Codere casino consiste en un triple bono progresivo por valor de hasta $5.000 MXN + $500 MXN adicionales. Esta promoción es exclusiva para nuevos clientes que se registren en Codere México. En otros países donde opera Codere, la oferta cambia. Para poder activar el bono de bienvenida, deberás realizar un depósito de, al menos, $200 MXN a través de uno de los métodos de pago Codere México disponibles. Para poder liberar el bono, deberás apostar 30 veces tanto el montante de la bonificación como el del propio depósito. Dispones de 30 días naturales para activar y liberar el bono. En caso contrario, las ganancias derivadas de su uso se eliminarán. Si retiras el depósito original o ganancias obtenidas con él, perderás el derecho a usar la bonificación, así como a retirar aquellos beneficios que hayas podido obtener con él hasta ese momento. No todos los juegos contribuyen igual o contribuyen a la liberación del bono. Para salir de dudas, consulta el apartado de promociones Codere México bono casino. Aplican los términos y condiciones generales de Codere México. Asimismo, debes ser mayor de edad (+18) y residir en el país.

Proveedores de software y juegos de casino en Codere México

Una de las principales bazas en las que Codere México casino basa su atractivo es en la de los proveedores de software. Codere casino México colabora única y exclusivamente con las mejores firmas del sector. Hablamos de tótems como Pragmatic Play, PlayTech o Habanero. Todo ello repartido a través de una amplia gama de juegos, como tragamonedas o videobingo.

Tragamonedas Codere México

La cantidad de slots Codere México es abrumadora, ya que se cuentan por cientos. En el momento de redactar este contenido, Codere México ofrecía más de 150 opciones solo de tragamonedas tradicionales (sin contar jackpots u otras posibilidades). Y a este abanico de opciones hay que recordar que cada semana o mes se le van sumando más.

Y debido a que trabaja con los mejores proveedores de software, pone a disposición de apostante mexicano títulos increíbles, como King of Olympus, Vampire o alternativas licenciadas, como la tragamonedas patrocinada por el mítico Roberto Carlos. Todo ello con gran variedad también en las presentaciones, con símbolos que van desde el clásico contexto frutal a otros enfoques supermodernos.

Casino en vivo Codere México, ¡puro espectáculo!

Por otro lado, si Codere México se ha asentado con tanta facilidad en el país azteca es, entre otras cosas, como por su magnífica oferta de apuestas deportivas, por su impresionante casino en vivo Codere. Y no solo por su cuidada ruleta en vivo, que también, sino por otras muchas opciones Codere casino en vivo magníficas:

Ruleta en vivo : Como ya hemos dicho, es la joya de la corona. Con más de 20 opciones, incluye variantes de lo más curiosas, como una inspirada en el mundo del fútbol. Además, cuenta con superrápidas o con botes espectaculares.

: Como ya hemos dicho, es la joya de la corona. Con más de 20 opciones, incluye variantes de lo más curiosas, como una inspirada en el mundo del fútbol. Además, cuenta con superrápidas o con botes espectaculares. Blackjack : También cuenta con más de 20 opciones. Bellísimas crupieres se encargan de dirigir partidas en riguroso directo. Cuenta con mesas de todo tipo tanto para apostantes agresivos como curiosos de apuestas recreacionales.

: También cuenta con más de 20 opciones. Bellísimas crupieres se encargan de dirigir partidas en riguroso directo. Cuenta con mesas de todo tipo tanto para apostantes agresivos como curiosos de apuestas recreacionales. Bacará : Quizá la peor opción del Codere casino en vivo México, ya que apenas son 10 las opciones que integra. Sin embargo, siguen estando entre las mejores alternativas de bacará del sector. Muy cuidadas en su streaming.

: Quizá la peor opción del Codere casino en vivo México, ya que apenas son 10 las opciones que integra. Sin embargo, siguen estando entre las mejores alternativas de bacará del sector. Muy cuidadas en su streaming. Otras opciones: Casi 20 alternativas se recogen en esta pestaña. Aquí puedes encontrar desde póker en directo a opciones tipo concurso de la tele, como la ruleta de la fortuna o VERDADERO/FALSO. Son curiosas, divertidas y con grandes premios.

¿Algún problema? ¡Ponte en contacto con el servicio de atención al cliente Codere México!

En caso de que tengas un problema en tu experiencia de juego Codere México, ya sea respecto al bono de bienvenida, alguno de los métodos de pago Codere o con relación a cualquier otro asunto, recuerda que puedes ponerte en contacto con soporte Codere México a través de una de las siguientes vías de contacto:

Chat en vivo (disponibilidad 24/7).

Teléfono disponible 24/7: 8002274667

Dirección correo electrónico: apuestas@codere.mx

WhatsApp: De 9:00 a. m. a 10:00 p. m a través del número +52 56 2573 2721

Preguntas frecuentes Codere México casino

A continuación, terminamos este contenido respondiendo a las preguntas más habituales en torno al casino Codere:

¿Cuánto tarda Codere México en verificar tu identidad?

En general, debería verificarse tu identidad en un plazo máximo de 24-48 horas. Sin embargo, puede demorarse el proceso en caso de que haya un exceso de solicitudes. Si sientes que has esperado demasiado, consulta con soporte. Ellos te ayudarán con todo lo relativo a la verificación de identidad Codere México.

¿Cuánto es lo máximo que se puede retirar en Codere casino México?

Una vez verificada la identidad, no hay límite en las retiradas. Eso sí, existe un monto mínimo. Si no dispones de, al menos, $10 MXN en tu saldo de usuario, no podrás solicitar una retirada.

¿Es legal jugar en Codere México?

Claro. No solo porque se trata de una plataforma de renombre internacional, sino que, además, goza de licencia de DGJS (Dirección General de Juegos y Sorteos). Es decir, el usuario está protegido por los propios organismos reguladores mexicanos, ya que el operador está obligado a cumplir con la ley del país.