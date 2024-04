Cuando Alexis Vega se fue de Chivas, lo hizo por la puerta trasera luego de una indisciplina que colmó la paciencia de la directiva rojiblanca. El atacante reconoció sus errores y se marchó rumbo a Toluca, donde encontró refugio ante las constantes críticas tras el desafortunado desenlace de su historia con el Rebaño Sagrado.

El calendario del torneo Clausura 2024 de la Liga MX marcó el 30 de enero como la posible fecha de reencuentro entre Gru y su exequipo. Sin embargo, Vega Rojas, supuestamente, adolecía de una lesión por lo que no participó en dicho encuentro correspondiente a la Jornada 4 del campeonato, cuando el Rebaño Sagrado se impuso por marcador de 3-2 sobre los choriceros.

Reconoció Alexis Vega su error en el momento

“Hay que reconocer los errores que uno comete; ahora estoy disfrutando, no tengo nada qué decirle a la gente. Solamente me toca hablar dentro de la cancha y poco a poco esas críticas, ahora, se van a convertir en aplausos y trataré de seguir por el mismo camino. Creo que me tenían que pasar cosas así para poder reflexionar, poder ser autocrítico en mí mismo, en mi carrera“, dijo Vega en diálogo con Fox Sports semanas después, ya acoplado con Toluca.

El delantero de 26 años jugó un total de 13 partidos en los que anotó seis goles y dio cuatro asistencias con los Diablos Rojos en esta temporada que recién terminó en su Fase Regular. Adaptado por completo al equipo escarlata, el caprichoso destino ha querido reunirlo con su anterior club en los Cuartos de Final de la Liguilla.

Inminente reencuentro para ajustar cuentas pendientes

Será pues, la inminente primera ocasión en que Alexis visite al chiverío tras su polémica salida a principios de este 2024, cuando la directiva encabezada por Fernando Hierro se hartó de sus constantes indisciplinas, siendo la última al protagonizar una fiesta en pleno hotel de concentración del Rebaño Sagrado, precisamente en la capital del Estado de México.

A falta de que se dispute el Play-In para definir a los ocho equipos invitados a la Liguilla, el Guadalajara regresará a la actividad hasta el 8 o 9 de mayo, según se decida entre los clubes y la liga, para encarar el primer partido de los Cuartos de Final frente al Toluca, en donde el compromiso de Ida será en la cancha del Estadio Akron y la Vuelta en el Nemesio Díez.