Las Chivas de Guadalajara están que no creen nadie. De la mano de Fernando Gago, el Rebaño Sagrado está en estado de gracia, luego de hilvanar su quinto triunfo consecutivo en el torneo Clausura 2024 de Liga MX con ungolazo de Piojo Alvarado, cuya pincelada rubricó una de sus mejores exhibiciones de la Fase Regular y llegará embalado a la Liguilla.

El Guadalajara espera por su siguiente rival con la certeza de contar con uno de los planteles más encendidos del momento en el futbol mexicano y de poseer a una de las grandes figuras de la actualidad en Alvarado, quien ha silenciado cualquier crítica a base de soberbias actuaciones que tienen a Chivas en los cuernos de la luna.

Claudio Suárez dice que Piojo Alvarado es el mejor jugador del momento

“La verdad (Gago) ya agarró su cuadro titular con Castillo en la lateral, Sepúlveda, Chiquete Orozco que es el que manda el pase largo al Piojo Alvarado y Alan Mozo. A la defensa prácticamente ya no le ha movido con, lógico, el Tala Rangel que lo ha hecho muy bien también. En la meda cancha con Erick Gutiérrez que la verdad subió su nivel; lo habíamos criticado porque no había llegado en buen ritmo y hoy en día está muy bien, y lógico el Piojo Alvarado es el mejor hombre de Chivas y me atrevo a decir que hasta del futbol mexicano”, aseguró Claudio Suárez en el programa Punto Final de FOX Deportes.

En la transmisión, su compañero en el panel, el examericanista Cesilio de los Santos, coincidió con El Emperador y dijo que el haber encontrado a su cuadro titular ha sido benéfico para Gago, así como para Alvarado, que ha podido hacer explotar sus habilidades favorecido por el esquema del argentino.

Cesilio de los Santos coincide con Emperador

“Recompuso, me parece que tenía por momento un funcionamiento colectivo no muy bueno, esa es la verdad, porque sí batalló en el trayecto del torneo pero de pronto ordenó y pasó porque encontró un XI tipo y es a partir de ahí, que juega a veces con dos contenciones, a veces metió a Alvarado también como interior y jugó 4-3-3; jugó 4-4-1-1 porque Alvarado estuvo detrás de Marín, pero Brizuela lo ayudó muchísimo porque tiene mucho ida y vuelta. De pronto, cuando jugaba 4-3-3 y jugaba Beltrán con Gutiérrez le costaba mucho la recuperación de la pelota, pero juntó y compactó el equipo y en los pies de este hombre tiene la diferencia, ve el futbol de otra manera, te pisa la pelota, es diferente y por eso me parece que es el mejor futbolista mexicano hoy en México”, explicó.

Tiba y Pável, claves en Chivas al regresar de lesiones

Finalmente, Suárez redondeó que la defensa ha dado seguridad para que los de enfrente puedan desarrollarse de mejor forma, sobre todo desde el regreso de Tiba Sepúlveda y Pável Pérez, cuyas lesiones mermaron a la plantilla rojiblanca a mitad de temporada.

“También se lesionó Tiba Sepúlveda y estuvo fuera un rato, pero hora que regresó —por eso juega con esa máscara también— lo ha hecho muy bien, también el Chiquete Orozco se han entendido a la perfección. El otro que está jugando muy bien es Pável Pérez, regresó y le quitó la titularidad a Cowell y por esa banda izquierda también lo ha hecho muy bien”, sentenció Suárez.