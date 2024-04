Pollo Briseño es un caso particular en el que un jugador surgido del Atlas llega a Chivas para convertirse en referente del club rojiblanco. El fuerte defensa central ha demostrado que siente los colores del Guadalajara, a tal grado, que para esta última jornada del Clausura 2024 de la Liga MX, misma en la que se vivirá una edición más del Clásico Tapatío, el zaguero ha confesado a qué equipo de la Perla de Occidente ha querido más.

Antonio Briseño no logró consolidarse en el primer equipo de los rojinegros. Y tras su paso por el Freirense de Portugal, regresó al futbol mexicano para ponerse el uniforme del clásico rival de los Zorros. De cara a este trascendental duelo para el chiverío rumbo a sus aspiraciones de Liguilla, Pollo demostró que su amor por Chivas va mucho más allá de su formación atlista.

La confesión de amor del Pollo Briseño a Chivas

“Viví los dos frentes. Sé de lo que uno carece y lo que es bueno, y de los otros, estoy agradecido de estar en el Guadalajara. No cambiaría nada por llegar aquí, lo mejor que me ha pasado en mi carrera. Ellos, como dije en su momento, hicieron su negocio conmigo, nadie es hermana de la caridad, se me dio la oportunidad de vestir ese uniforme (Atlas), estoy agradecido. Sé dónde estoy parado, la grandeza de esta institución, sé de dónde vengo y a dónde voy, estoy enamorado del Guadalajara“, dijo Pollo a TUDN.

Es tal la forma en que Pollo siente los colores del Guadalajara que en la serie ‘Detrás del Rebaño’ a cargo de Chivas TV, se le suele ver como protagonista y líder en el vestidor. El zaguero de 29 años tiene contrato hasta 2026 en un acuerdo que se concretó recién en verano de 2023, cuando mostró su mejor nivel como rojiblanco.

Pollo Briseño agradeció a los chivahermanos

“Para mí, es lo más bonito que me ha pasado, me entrego al club, a la institución y al aficionado que de verdad es un chivahermano, me lo ha regresado con amor, me gritan, me dicen, me escriben, me llena de gasolina, trabajar más para dar una alegría, trabajo para dar un campeonato”, comentó.

Este sábado 27 de abril, Atlas recibe a Chivas por la Jornada 17 del Clausura 2024, en un duelo que se disputará a partir de las 21:10 del Centro de México. Los rojinegros cerrarán un torneo para el olvido, mientras que el Rebaño Sagrado puede conseguir el boleto directo a la Liguilla de darse los resultados.