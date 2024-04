Para muchos críticos de Chicharito Hernández, es difícil entender la magnitud de una lesión de rodilla como la que lo mantuvo fuera de las canchas por más de ocho meses. Quienes buscan denostar la labor del delantero en su regreso a Chivas tras 14 años de triunfar en el extranjero en equipos como Manchester United y Real Madrid, miran su desempeño desde la simplista óptica de su número de goles.

Hernández Balcázar ha marcado un solo gol desde su vuelta al Guadalajara, misma que se dio el 24 de febrero pasado, cuando ante Pumas volvió a tener minutos de juego tras reponerse de la lesión mencionada. Desde esa perspectiva, CH14 ha marcado una anotación en dos meses, sin embargo, la realidad es que Chicharito solo ha visto acción en 207 minutos, lo que representa un gol cada 2.3 partidos en promedio, una cantidad razonable dado el tiempo efectivo en cancha.

Mariano Trujillo defendió a Chicharito Hernández al compararlo con Olivier Giroud

Además, si se considera que la llegada del ariete de 35 años ha derivado, además, en un aporte de liderazgo en el vestidor, así como una alza en las cifras de venta de playeras y entradas al estadio, para el equipo tapatío el balance es positivo. Por ello, Mariano Trujillo, exjugador de Chivas USA, defendió el aporte de Hernández al equipo al compararlo con el de Olivier Giroud con Francia en el Mundial 2018, cuando no anotó un solo gol pero fue campeón del mundo.

“¿Tú nunca jugarías con Giroud? ¿Olivier Giroud no es para ti un buen delantero entonces? Dices que el delantero se mide con goles, fue campeón del mundo titular de Francia sin meter un gol. Dijiste que ‘el delantero se mide con goles’, entonces pregunto, ¿Olivier Giroud que es campeón del mundo, pero no metió goles y fue titular de Francia es un mal delantero?”, dijo Trujillo en FOX Deportes en discusión con Jorge Carlos Mercader.

El contundente argumento para silenciar críticas a Chicharito Hernández

Mercader dijo que CH14 solo había aportado en cuestiones económicas al club al ser un imán mercadológico, además de insistir en que su promedio de gol es bajo, aunque, por ejemplo, el líder de goleo Uriel Antuna acumula ocho anotaciones en mil 374 minutos.

“Eso es un hecho, pero evidentemente hay cosas importantes que tú no te enfocas, no sé si por tendencia o porque te cae mal el Chícharo, no lo sé. Pero evidentemente la llegada de Javier Hernández al seno del Rebaño ha impactado al vestidor. Al delantero no solo se le mide con goles”, continuó Trujillo quien finalmente, evaluó el aporte de CH14 desde su óptica.

“Normal (califica desempeño de CH4), no extraordinario, no sobresaliente; normal. Hoy, la gente que esperaba que Javier Hernández fuera la solución para Chivas, me parece que no tienen el contexto de la lesión que viene arrastrando y el proceso de adaptación al terreno de juego y la alta competencia, pero Javier Hernández te permea muchas otras cosas que a la vista no se ven y hay que estar dentro para darse cuenta de ellas, no solamente los goles”, sentenció.