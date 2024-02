Los ojos del mundo estarán atentos a lo que ocurra en el Estadio Akron a partir de las 19:05 horas de esta noche. Las Chivas recibirán a los Pumas en un partido trascendental para sus aspiraciones en el torneo Clausura 2024 de la Liga MX, pero el foco mediático de este encuentro pasará más por lo que ocurra con Chicharito Hernández, quien por primera vez ha sido convocado para un partido tras su regreso al Rebaño Sagrado.

Fernando Gago por fin ha podido llamar a su legendario delantero para un partido en el presente torneo, por lo que CH14 podría debutar en su segunda etapa con el Guadalajara ante el conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para el exjugador y directivo del equipo rojiblanco, Juan Francisco Palencia, es un hecho que hoy tendrá acción Hernández Balcázar.

“Si sale al banquillo jugará 15 o 20 minutos”

“Es que si lo llevas a la banca es para meterlo 15 minutos. Es un tema psicológico porque no es lo mismo a que esté otra persona, hay una jerarquía y no es lo mismo que esté cualquiera a que esté el Chícharo. Si lo sacas a la banca es para darle minutos, no para que inicie, pero si sale a la banca pienso que le darán 15 minutos como mínimo, porque entonces ¿cuándo va a agarrar ritmo si no lo empiezas a meter ya? Creo que si sale al banquillo jugará 15 o 20 minutos, que esté en buen nivel eso solo lo saben él y el cuerpo técnico, pero si está convocado es por algo”, comentó El Gatillero en FOX Deportes.

Sin embargo, en el programa Punto Final donde emitió ese comentario, se cuestionó si se trata de un capricho del exdelantero del Manchester United y Real Madrid al no seguir el natural proceso de recuperación, mismo que debería abarcar desde tener algunos minutos con el equipo Sub-23.

Palencia advirtió que puede ser cuestión de ego que Chicharito esté convocado

“Hay jugadores que no acceden jugar con la Sub-23, que dicen ‘yo soy del primer equipo y no voy a jugar abajo’, son cuestionamientos que surgen, yo sí me iba a jugar con la Sub-23, pero hay jugadores que les gana el ego y no sé si es el caso de Javier, pero es el proceso ideal para la readaptación de un futbolista, que haga el trabajo completo”, mencionó Palencia.

“Lo digo porque ha pasado con jugadores que dicen ve a jugar con la 20 par que agarres ritmo pero te dicen que no, no estoy seguro que Chícharo sea así, pero puede ser que diga que no quiere jugar con la Sub-23, hay muchas cuestiones”, puntualizó.