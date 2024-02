La fiebre provocada por el regreso de Chicharito Hernández al Guadalajara ha tenido un efecto mundial. Luego de triunfar con clubes como el Manchester United, Real Madrid o Bayer Leverkusen, el máximo anotador del Tri está de vuelta con Chivas tras 14 años fuera de casa, tiempo en el que adquirió gran fama por todo el planeta.

Hubo un momento en que su efervescencia fue tal, que en el extranjero, México era sinónimo de Chicharito y viceversa. Es por ello que en la previa de la función de UFC en México del próximo fin de semana, el brasileño Alexandre Pantoja, campeón de peso mosca, se unió a la euforia nacional por la vuelta de Javier Hernández con el Rebaño Sagrado.

Se declaró fan de Chicharito

De esta manera, durante la ceremonia de pesaje para la función a celebrarse en la Arena CDMX y que es encabezada por Brandon Moreno y Brandon Royval, el brasileño se dio cita vestido con el jersey del Guadalajara.

“Soy brasileño y me gusta el futbol. Me gusta mucho Chicharito Hernández y Chivas. En Brasil soy aficionado del Flamengo y creo sería un buen juego. Estoy muy contento de estar aquí y conocer un poco más de la cultura de México y ver como los mexicanos son orgullosos de su patria. Es una función muy importante y creo ganará Brandon Moreno”, dijo ‘The Cannibal’ a El Universal.

Alexandre Pantoja de 33 años es el actual campeón mundial de peso mosca en UFC luego de vencer a Brandon Moreno en julio. Cuenta con un récord de 27-5.