Chicharito Hernández no ha anotado a todos los equipos del futbol mexicano porque salió a triunfar al extranjero durante 14 años.

La increíble cifra de equipos de Liga MX a los que Chicharito Hernández no ha metido gol

Chicharito Hernández fue habilitado en el área por Piojo Alvarado y con un poderoso zurdazo terminó con una larga sequía goleadora de casi un año sin marcar, producto de una severa lesión que lo alejó de las canchas un prolongado periodo. CH14 clavó el primero de los tres goles con el que Chivas derrotó a Puebla y demostró que está oficialmente de regreso.

CH14 no marcaba gol desde hace casi un año, cuando el 23 de abril del 2024 lo hizo por última vez ante el Austin de la MLS cuando todavía era miembro de Los Ángeles Galaxy. Su anotación significó su diana número 30 con el Rebaño Sagrado, club con el que no mojaba desde hacía 4 mil 999 días, cuando el 31 de mayo de 2010 lo hizo con el Manchester United en su despedida.

CH14 no había anotado al Puebla

Pero además del valor sentimental y de haber significado tres puntos para el Guadalajara, la anotación del ariete de 35 años de edad frente a La Franja tuvo otro significado igualmente especial para Javier Hernández, pues los Camoteros eran uno de los equipos a los que todavía no vacunaba el máximo anotador histórico de la Selección Mexicana de Futbol.

De esta manera, tras marcarle la noche del sábado al Puebla, a Chicharito ahora sólo le faltan seis equipos por hacerles gol en la Liga MX, una cifra que, en gran medida, obedece a la prolongada ausencia de Hernández Balcázar en el extranjero, adonde permaneció durante 14 años hasta que por fin se concretó su regreso para el presente Clausura 2024.

De los equipos que conforman el balompié nacional en la actualidad, algunos como el Mazatlán FC, Atlético de San Luis y FC Juárez, no existían como tal en el máximo circuito en 2010, cuando CH14 abandonó la liga para fichar por el Man United, por lo que apenas en esta segunda etapa en el club de sus amores, tendrá la oportunidad de hacerles daño.

¿A qué equipos de Liga MX no les ha marcado gol Chicharito?

Sin embargo, de las franquicias existentes desde su debut y hasta su salida rumbo al Viejo Continente, no ha podido marcarle a las Águilas del América, Tuzos del Pachuca ni tampoco a Xolos de Tijuana. De esos tres, a los azulcremas ya los pudo enfrentar hace unas semanas, pero no pudo marcar al no estar 100% recuperado de su lesión.

Cabe señalar que al solo haber jugado en México con el Guadalajara, las Chivas son el séptimo club al que Javier no ha podido perforar, y seguramente así seguirá, pues ya en reiteradas ocasiones ha dejado en claro que piensa retirarse con el chiverío. Tras su gol al Puebla, se ha abierto la llave para seguir con su cosecha y oportunidades tendrá de sobra para marcarles a los que se han escapado de su furia.