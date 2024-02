El proyecto de Fernando Gago con Chivas comienza a caminar. Luego de tres jornadas en las que el equipo rojiblanco mostraba destellos de buen futbol pero no lograba la victoria, recién ante el Toluca, el Guadalajara pudo sumar puntos de a tres por primera ocasión en el Clausura 2024 de la Liga MX, a la espera de que este domingo ante Atlético San Luis se confirme ese repunte.

Sin embargo, hay un tema pendiente en el equipo tapatío y es la escasez goleadora de sus delanteros. Apenas ante Toluca fue Ricardo Marín quien pudo terminar con 351 minutos de sequía por parte de los ejes de ataque del Guadalajara. De las cinco anotaciones que acumulan las Chivas, solo una fue obra de un 9, que fue el caso de Marín a los 81 minutos del partido ante los Diablos Rojos.

De esta manera, el regreso de Chicharito Hernández a las canchas se ha convertido en una urgencia no solo en el aspecto deportivo, sino mental, pues su presencia será de suma ayuda para guiar a los jóvenes atacantes del Rebaño Sagrado.

“Hay muchas razones que me hacen pensar que Chivas va a mejorar y si le aúnas todavía la llegada de Javier Hernández, que, si bien, de inicio no creo que vaya a tener participación porque todavía viene en una etapa de recuperación después de una lesión muy importante en su rodilla, todavía le faltarán más días para que pueda participar”, dijo el exentrenador de Chivas, Efraín Flores, en exclusiva para Rebaño Pasión.

¿Qué aportará Chicharito Hernández?

“Creo que su ayuda, más que en la cancha, será en la parte emocional y motivaciones; la parte del trabajo en equipo, en mostrar los valores de un jugador que nació ahí desde los pañales en Chivas y que pueda ejercer su jerarquía y su autoridad más bien afuera de la cancha y eso va a ayudar a que Chivas mejore. Más que su aporte deportivo, será su aporte jerárquico y de autoridad”, añadió.

Pide Efraín Flores respetar proceso de Fernando Gago

Para Flores, el proyecto de Gago al frente del Rebaño está todavía en pleno desarrollo, por lo que considera que solo con paciencia y respeto a los procesos, se notará su mano en el plantel.

“Es muy prematuro todavía analizar a un entrenador por los resultados de estas primeras jornadas. Pero soy consciente y, sobre todo, a mí me encanta la continuidad de los procesos y no puedo catalogar a un equipo por apenas unos partidos. Conforme avance el torneo, me parece que este Chivas irá en mejoría, no solamente por Fernando Gago, sino por la jerarquía de los jugadores que tiene, la jerarquía de la institución y toda la historia y nombre”, puntualizó.