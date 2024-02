Chicharito Hernández regresó a casa convertido en una leyenda del futbol mundial. Su paso por grandes clubes del Viejo Continente como el Manchester United y el Real Madrid lo avalan como uno de los mejores futbolistas mexicanos de todos los tiempos, pero ninguno de sus logros habría sido posible sin el incondicional apoyo de su familia y amigos.

Hace 12 años, Javier Hernández abrió su cuenta oficial de Instagram, donde actualmente suma 928 publicaciones en las que se puede conocer un poco de su vida y cada una de las etapas por las que ha pasado tanto profesional, como personalmente.

¿Con quién aparece en su primera foto de Instagram El Chicharito?

Pero la primera fotografía que subió a esa red social fue un homenaje para un par de buenos amigos que lo acompañaron a la distancia en su carrera en el futbol europeo. En la instantánea aparece junto con Bruno y Demián Bichir, con quienes luce sonriente y con la palabra “blessed” (bendecido).

Así luce la publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Los hermanos Bichir son fervientes aficionados del Guadalajara y por esa razón, ya conocían tanto a su abuelo, Don Tomás Balcázar (qepd) como a su padre, Javier Hernández Gutiérrez. Así fue como se acercaron con afecto a Chicharito desde sus inicios y hasta hoy son buenos amigos.

“Tú no puedes ser un buen ser humano si no tienes una buena familia y Javier Hernández es así porque viene de una familia extraordinaria. Más de que es la tercera generación de futbolistas, el maestro Balcázar y su padre, el otro Chícharo, son seres maravillosos y tú no puedes llegar a conquistar nada si no eres un ser humano íntegro, si no eres de una sola pieza”, describió Bruno Bichir a ‘CH14’ el mismo día que se tomaron esa foto.

Una noche mágica de 2012

El 26 de mayo de 2012, Javier Hernández fue padrino en develación de la placa por las 100 representaciones de ‘Nadando entre Tiburones’, obra de los Bichir que por esas épocas era la sensación entre el público. Tras la presentación, convivieron y se tomaron esa ahora histórica instantánea que es recordada como la primera en la historia de Hernández en Instagram.

Según la mencionada red social, han pasado 607 semanas desde que Chicharito subió esa primera publicación, justo dos años después de haber migrado a la Premier League. De regreso con el Guadalajara, tratará de cerrar con broche de oro una prodigiosa carrera en las canchas.