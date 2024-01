El regreso a casa de Chicharito Hernández ha devuelto la esperanza en Guadalajara. La percepción generalizada sobre Chivas era la de un equipo balanceado y dinámico, pero carente de gol. Con ‘CH14’ como la pieza que faltaba en el rompecabezas de Fernando Gago, la ilusión se ha renovado.

Sin embargo, es sabido que el delantero de 35 años se recupera todavía de una severa lesión en la rodilla, por lo que su proceso de reincorporación será lento. Ante la frenética efervescencia de fe desatada por su vuelta, diversas voces claman paciencia, en un intento por calamar las aguas.

¿Qué advirtió Alberto Guerra?

“Lo que yo entiendo es que a Chivas le está faltando gol, pero Chícharo, su contratación, más allá de que es el regreso del hijo pródigo al club que lo vio nacer es la esperanza de que él aporte esto que le está haciendo falta al equipo, la cuota de gol. Pero está en rehabilitación de una operación y seguramente lo van a tener que esperar hasta que se ponga en forma”, recordó el extécnico chiva, Alberto Guerra, en entrevista con Rebaño Pasión.

El técnico que hizo campeón al Rebaño Sagrado en 1987 con figuras como Fernando Quirarte, Demetrio Madero y Eduardo de la Torre, es un asiduo visitante en el Estadio Akron para ver los partidos del Guadalajara. También lo hace por televisión cuando el club rojiblanco sale de visita. Durante lo que va del Clausura 2024, el retirado entrenador de 79 años ha atestiguado la evolución del equipo con Gago al frente, mismo al que hizo una recomendación.

“Hay ciertas distancias entre los futbolistas que no eran muy próximos, con Macías jugando muy solo, Alvarado bien abierto igual Pável Pérez. ‘El Pocho’ Guzmán muy tirado a la derecha pero muy atrás; Beltrán con cierta libertad y movilidad pero sin conectar de tres cuartos de cancha para adelante”, analizó.

“Luego corrige un poco más a Pável y a Alvarado y los junta más aunque ‘Pocho’ seguía muy atrás, pero eso da oportunidad a Mateo y Mozo de subir más y ayudó a tener más gente y presencia en el área. Yo creo que Gago está conociendo al equipo y entendiendo. Quiero entender que el entrenador está viendo las opciones de su plantilla y qué movimientos y condiciones y características tiene”, abundó.

Espera que la presión no asfixie a Gago

De esta manera, para Alberto Guerra López, espera que se solucione la falta de gol próximamente para que el contexto no se torneo complicado para Gago y termine por colapsar sin siquiera haber podido mostrar netamente su estilo.

“Creo que le está tomando la mano el entrenador y está haciendo falta concretar llegadas, tener más contundencia y poder competir teniendo opciones que le puedan brindar ventaja. Guadalajara es un equipo que tiene muchos seguidores que son muy exigentes y a los seguidores les gusta verlos ganar y si no tiene si no tienes gol, estás con la presión de que la gente te va a exigir por una victoria, mientras esto no se da, el que entre en primer lugar de esas responsabilidades es el técnico”, puntualizó.