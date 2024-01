Todos los reflectores apuntaron hacia el Estadio Akron la noche del sábado 27 de enero. El Guadalajara acaparó las miradas gracias a un acontecimiento extracancha, con el emotivo regreso de Chicharito Hernández, el hijo pródigo de Chivas.

La Perla Tapatía fue una fiesta entre luces, música y unas gradas ocupadas en su totalidad solo para atestiguar la ansiada vuelta del futbolista más mediático en la historia del club, ese que prometió que saldría a triunfar al futbol europeo y lo consiguió.

En la tertulia estuvieron presentes diversas leyendas del club tapatío, entre todos ellos, Adolfo Bautista, con quien ‘CH14’ hizo una gran mancuerna poco antes de partir rumbo a las filas del Manchester United. Ambos se enfundaron en un nostálgico abrazo y al término del festejo, Bofo aprovechó los reflectores para dejarle un mensaje al América.

¿Qué dijo Bofo Bautista sobre el América?

“Siempre están (americanistas) al pendiente del mejor equipo de México. Puros mexicanos, y ellos con puro extranjero, por eso no tienen ese arraigo de que un mexicano haya destacado tanto, donde ha jugado y les da una envidia ¿no? Que nuevamente él decidió, donde lo vieron nacer, que haya regresado, ¿y cómo regresa? Como un grande. Ellos están enfocados en Chivas”, fue el recadito que Bofo dejó al americanismo ante los micrófonos de Telemundo.

Bofo se mostró feliz y satisfecho con la vuelta de Hernández Balcázar, con quien vivió grandes momentos en el club rojiblanco. Quizás el más emblemático, precisamente en ese mismo estadio, donde en la inauguración en 2010, una asistencia de Bautista sirvió para que Chícharo anotara el primer tanto de la historia en el recinto.

El recuerdo de su último juego

“¿Mucha ilusión no? (el regreso de CH14) como todos los chivahermanos, esperando su regreso. Me tocó compartir vestidor con él, me tocó el momento que lo despedimos aquí del Akron, darle una asistencia e irse tras un sueño que él esperaba, jugar en equipos muy importantes. Mucha gente no creía en él”, puntualizó.