El 9 de septiembre de 2006, Chicharito Hernández ingresó de cambio ante el Necaxa para marcar su primer gol minutos más tarde. Así comenzó la carrera profesional del máximo anotador en la historia de la Selección Mexicana de Fútbol, misma que unos meses más tarde, estuvo a punto de terminar dramáticamente, debido a una lesión.

Hernández Balcázar sufrió un repentino dolor en la espalda que con el tiempo se volvió insoportable. Ese malestar estancó la carrera de Chicharito y por poco lo orilla a retirarse, al no encontrar la manera de sobreponerse y pelear por un sitio en el equipo rojiblanco.

“Es una anécdota negativa, que por eso digo que Javier se puede levantar de lo que sea. Porque cuando lo tuve en Chivas por ahí de 2007 o 2008, venía arrastrando una lesión muy pero muy fuerte en la parte lumbar de la espalda baja y estuvo batallando mucho, al grado que me dijo que pensaría en el retiro a sus 19 años y me parecía muy injusto que una carrera se terminara tan pronto”, contó Efraín Flores a Rebaño Pasión.

¿Qué máquina compró Vergara para Chicharito?

El técnico de 65 años miraba con tristeza la situación por la que atravesaba ‘CH14’, hasta que, de pronto, Jorge Vergara intervino para apoyar al entonces desesperado canterano del Rebaño Sagrado.

“Gracias a su gran disciplina, actitud y personalidad, sobre todo, en el aspecto anímico, Chicharito nunca decayó. Recuerdo que Jorge Vergara le compró una máquina que le llamaban PowerPlay para que saliera de esa lesión. Jorge lo ayudó porque veía que Javier le ponía todo el entusiasmo, todo el deseo y todas las ganas de salir adelante y salió”, recordó el estratega.

De su lesión actual, Chicharito saldrá

Javier Hernández se repuso gracias al tratamiento que siguió con ese novedoso aparato y par de años después pudo triunfar en el equipo rojiblanco al grado de ser fichado por el Manchester United en 2010. Ahora, a su regreso al redil, una lesión en la rodilla postergará su debut.

“A mí me quedó claro que si salió de esa lesión y después fue a triunfar a Europa, me queda claro que esta lesión (rodilla) no lo va a frenar y va a ser solamente una anécdota más en su vida y aportará a Chivas”, puntualizó.