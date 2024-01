Chicharito Hernández planea hacer una revolución en Chivas y la Liga MX. Y no porque con sus credenciales como máximo anotador en la historia de la Selección Mexicana de Futbol o haber jugado en Manchester United y Real Madrid, se sienta con el derecho de cambiar la estructura del futbol mexicano, sino porque quiere ver a más mexicanos trascender.

A sus 35 años, ‘CH14’ volverá a jugar con el Rebaño Sagrado luego de 14 años fuera. Con esa experiencia adquirida a su paso por las mejores ligas del mundo, pretende impulsar a jóvenes para que den un giro a su mentalidad y puedan tener una trayectoria similar a la suya.

Y es que cada vez son menos los mexicanos que dan el salto a Europa y más los que regresan. Pero sobre todo, para Javier Hernández también cada vez son más los que no se arriesgan a dejar una zona de confort de la que todo el entorno es en cierta medida culpable, pues los altos salarios que se pagan y la prensa que tiende a exagerar cualquier noticia, generan un ambiente propicio para que el jugador se quede conforme aquí.

La propuesta de Chicharito: que el jugador cobre un poquito menos

“Hay mucha responsabilidad también de los medios y si los medios también apostaran a no vender tanto por el bien del futbol mexicano, como a lo mejor el futbolista que cobre un poquito menos para el beneficio del futbol”, sugirió Hernández Balcázar.

Y es que la hipótesis de Chicharito no es para nada alejada de la realidad, pues es sabido que el mercado mexicano posee jugosos salarios y los futbolistas se venden a sobreprecio, por lo que desde Europa no ven atractivo contratarlos al ver la alta inversión que tendrían que hacer por un mexicano, en comparación con otros países donde ofrecen jugadores con mucho talento y a menor precio.

“De verdad yo quiero que me superen, carajo. Nadie se atreve a decir eso, yo quiero que me superen, que haya un máximo goleador en la Selección Mexicana mejor, significa que está creciendo México, nuestro país, eso es lo que pasa, por eso lo del liderazgo muchas veces la gente no se atreve, porque ser líder viene con precios, viene con que a veces no caigas bien, viene con que no puedas tener a veces recompensa instantánea y hay que ver más a largo plazo”, abundó.