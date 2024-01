Erick Gutiérrez ha encontrado una de sus mejores versiones bajo el cobijo del esquema de Fernando Gago. Luego de un primer semestre complicado con Chivas, ‘Guti’ se ha convertido en un imprescindible en la columna vertebral del Guadalajara, con el 100% de los minutos jugados luego de tres jornadas en el presente torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

El canterano del Pachuca ha cumplido con la función de pivote, pero en los segundos tiempos, Gago suele liberarlo para que pise más el área rival. Prueba de ello fue el gol que marcó ante Santos Laguna en la primera jornada del certamen a los 90 minutos, mismo que sirvió para rescatar el empate.

El problema de Erick ha sido la manera en que se hace amonestar tan prematuramente en los juegos, pues en dos de los tres partidos que hasta ahora ha disputado el equipo, ha recibido la cartulina amarilla. En ambos casos, en la primera parte del juego.

Oportuna observación de Alberto Guerra

“Un acierto (de Gago), creo yo, fue el haber puesto a Erick Gutiérrez como volante más atrasado y su perfil zurdo que le da combatividad, buen manejo y buen pase a la pelota y al traslado del propio campo al campo adversario. Lo único que destaco es que lo amonestan muy rápido y juega amenazado la mayor parte del tiempo”, señaló el exentrenador del club rojiblanco, Alberto Guerra, en exclusiva para Rebaño Pasión.

Gutiérrez ha formado un sólido medio campo junto con Fernando Beltrán y Víctor Guzmán en donde cumple con más labores defensivas en el inicio, algo que con Veljko Paunovic tenía solucionado Fernando González. Sin ‘Oso’, ‘Guti’ ha tenido que desempeñarse más en labores de recuperación en estos tres juegos, por lo que, según Guerra, deberá desarrollar rápidamente su lectura de juego para no perjudicar al equipo.

El consejo de Alberto Guerra para Erick Gutiérrez

“Creo que a veces hay que saber cuándo correr riesgos para no jugar amenazado con cartón amarillo y no hacer faltas innecesarias de que ponga al equipo con riesgo de tener que jugar con 10 y más ahora que con el VAR están tomando a consideración cualquier entrada que pueda ser de tarjeta roja, entonces, Guadalajara no está para dar ventajas y a veces el chico corre riesgos jugando amenazado con cartón amarillo mucho tiempo”, sugirió el técnico campeón con el Rebaño en 1987.