Jesús Orozco Chiquete está convertido en la pieza angular del esquema de Fernando Gago en Chivas. El juvenil defensor no solo es material de Selección Mexicana de Futbol, sino también de exportación. Y mientras más se afianza en la zaga rojiblanca, proporcionalmente, beneficia a un equipo de Guadalajara que gracias a su labor y la del resto de los defensas, acumula cuatro vallas en cero en sus últimos cinco juegos.

Pero no todo ha sido un cuento de hadas en este torneo Clausura 2024 de la Liga MX, ni para el Rebaño Sagrado, como tampoco para Chiquete. Luego de recibir dos goleadas de 0-3 ante Cruz Azul y América por el campeonato nacional y Concachampions, respectivamente, Chivas cayó en un espiral descendiente del que pudo salir gracias a la fortaleza y unión del grupo. Con ese impulso, el defensor confía en que el futuro inmediato es prometedor.

¿Qué dijo Orozco Chiquete sobre Chivas?

“Hemos ido de menos a más, creo que cada vez sabemos a qué es a lo que jugamos. Creo que cada vez el equipo también tiene la idea muy clara y también compite, y eso es lo importante. El torneo es muy parejo y cualquiera le puede ganar a cualquiera y yo así lo veo, vemos el caso de Necaxa, que está ahí peleando, entonces yo creo que va a ser una Liguilla muy atractiva, y sí, estamos para ganar y vamos a competir y ganarle a cualquiera”, comentó en entrevista para TUDN.

El club rojiblanco disputará este sábado la última jornada de la fase regular contra su acérrimo rival Atlas, en duelo correspondiente a la Jornada 17 del torneo, mismo en el que se juegan su cupo directo a los Cuartos de Final del balompié azteca al estar igualados con Pachuca con 28 puntos. Pero con al menos prácticamente seguro boleto a Play-In, Orozco advirtió que puede haber sorpresas.

La advertencia de Chiquete sobre el Rebaño

“Va a ser una Liguilla muy peleada, y te lo digo de una vez, va a haber muchas sorpresas en esta Liguilla. Va a haber sorpresas y entonces es lo que te digo es un torneo muy, muy peleado y ahí estamos nosotros también, peleando por pasar directo”, mencionó el futbolista surgido de las inferiores del club tapatío.

Finalmente, sobre los Zorros, el seleccionado nacional advirtió que las Chivas no deben caer en excesos de confianza solo por estar arriba en la tabla general del Clausura 2024, ya que es así cuando los equipos son ampliamente superados, al subestimar al enemigo.

“En los clásicos no importa quién llegue mejor, no importa quién está arriba, no importa qué se juegue en el clásico, al fin y al cabo, lo van a querer ganar y entonces no debemos caer en el exceso de confianza, debemos de trabajar las cosas que venimos haciendo y yo siento que dar un poquito más, siento que va a ser algo clave”, puntualizó.