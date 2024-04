El 9 de marzo de 2018, Francisco Gabriel de Anda llegó al Rebaño Sagrado para tomar la dirección deportiva del equipo rojiblanco. Ahí pudo coincidir por un breve lapso con Matías Almeyda, quien se encontraba a punto de dejar a sus amadas Chivas debido a los problemas internos que se vivían en Verde Valle.

En una breve charla con Paco Gabriel de Anda en una llamada con ESPN, El Pelado confesó que su salida del Guadalajara se dio porque Jorge Vergara dejó la dirigencia debido a sus problemas de salud, y las cosas se pusieron turbias en el redil.

¿Qué dijo Matías Almeyda de su salida de Chivas?

“El hecho de que Jorge no estaba más allí, influyó bastante. Por algo se dan las cosas. Lo único que me queda de Chivas es un grandísimo recuerdo, que lo llevaré por siempre dentro de mi alma, y el trato con la gente. Trato de haber conocido diferentes personalidades, diferentes personas. Después había temas, que tú (Paco) sabías por qué. Se dio para que las circunstancias se dieran que yo no tenía que decir”, comentó Almeyda al exfutbolista del Pachuca en un video compartido por el exjugador en X.

Sin embargo, Paco Gabriel insistió a Almeyda que desmintiera lo que periodistas como David Faitelson han asegurado hasta el cansancio, ya que le atribuyen que el ahora entrenador de AEK Athens se haya marchado del Rebaño Sagrado, supuestamente, por presiones del ahora analista televisivo.

Almeyda desmintió a Faitelson

“Yo no tengo doble cara. Nunca la tuve y espero no tenerla. Cuando me despedí de ti, lo hice diciéndote lo que pensaba, y agradecí el tiempo que estuvimos juntos. Si hubiera tenido algo que decirte, te lo hubiera dicho como el primer día que llegaste. Y te lo dije. Tú me decías que qué lástima que no trabajamos más tiempo juntos. Lo importante es lo que nos queda a cada uno de nosotros”, sentenció Matías.