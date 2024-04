En el torneo Apertura 2009, Chicharito Hernández comenzaba a dar destellos de ese gran talento que lo llevó a brillar en el futbol europeo con el Manchester United y Real Madrid. Por ello, cuando el 7 de noviembre de ese año se enfrentaron al Atlas en el Clásico Tapatío, aquello fue una fiesta gracias a un doblete del ahora máximo goleador histórico de la Selección Mexicana de Futbol.

CH14 ya había hecho una buena amistad para entonces con Ramón Morales, con quien incluso compartía cuarto en el hotel de concentración. Sin embargo, más allá de la química entre ambos, ‘El Eterno Capitán’, famoso por sus tremendos pases de gol, no había dado aún asistencia a Javier Hernández.

¿Cómo planearon un pase de gol entre Ramón Morales y Chicharito?

“La amistad con Javier era grande, éramos compañeros de cuarto, pero nunca me había tocado darle un pase de gol. En la concentración lo hablamos, me dice ‘compañero’, yo le digo ‘Chicha’. Me dice ‘compañero ¿ahora sí me vas a dar un pase de gol?’. Y le digo, ‘pues ahí te los tengo que dar a fuerzas porque hay que ganar y coincide con eso’”, recordó Ramoncito en entrevista con FOX Sports.

Morales cumplió su palabra y dio a Chicharito la asistencia en su primer gol con Chivas en un Clásico Tapatío. Guadalajara se impuso al Atlas por contundente 4-1 con doblete de Hernández Balcázar, otro tanto de Omar Bravo y uno más de Aaron Galindo.

¿Debe jugar Chicharito ante Atlas?

Actualmente, Javier Hernández sigue en duda para iniciar el Clásico Tapatío del próximo sábado en la Jornada 17 del torneo Clausura 2024 en el Estadio Jalisco debido a sus problemas físicos. Se cree que podría estar disponible, aunque todo indica que seguiría Ricardo Marín como titular, por más que CH14 haya mostrado mejoría.

“Como entrenador, yo creo que Fernando Gago ha de decir ‘esté está en mejor momento y le puedo dar continuidad’. Marín tiene esa movilidad, buena adaptación, más conocimiento de sus compañeros. Me da la sensación que lo correcto sería empezar con Marín”, finalizó Ramón.