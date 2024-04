Chucky Lozano se uniría a otros jugadores repatriados de Chivas desde Europa. ¿Quiénes no han funcionado?

El sueño de ver a Chucky Lozano en Chivas junto a sus amigos Erick Gutiérrez y Pocho Guzmán, así como leyendas con quien ya ha compartido en Selección Mexicana de Futbol como Chicharito Hernández está cada vez más cerca de cumplirse. El atacante de PSV Eindhoven no atraviesa por su mejor momento en Europa y la directiva rojiblanca quiere aprovechar para ir por con todo por su fichaje.

En caso de que la directiva encabezada por Fernando Hierro logre hacer las gestiones necesarias para que El Muñeco Diabólico se ponga la camiseta rojiblanca, no solo se unirá a un equipo cada vez mejor armado en busca del ansiado título de Liga MX, pues también se sumaría a una selecta lista de futbolistas que han sido repatriados desde el Viejo Continente por el Rebaño Sagrado.

Contratar jugadores provenientes del futbol europeo no es precisamente una constante del Guadalajara, a diferencia de equipos como Tigres, Rayados, América o Cruz Azul, sin embargo, sí han ocurrido varios casos a lo largo de la historia en que el equipo más querido de México gestiona para poder repatriar talento azteca desde ligas europeas.

Erick Gutiérrez

El caso más reciente fue el de Erick Gutiérrez, quien tras cuatro años en la Eredivisie de los Países Bajos con el PSV Eindhoven, volvió a México con el Guadalajara a cambio de cinco millones de euros para el Apertura 2023. A Guti le costó trabajo readaptarse al futbol mexicano, sobre todo debido a una lesión en el pie, situación que provocó que Veljko Paunovic limitara su juego, pero una vez recuperado, ha sido clave para Fernando Gago.

JJ Macías

Si bien, JJ Macías salió a préstamo del Rebaño Sagrado para cumplir su sueño europeo a mediados del 2021 con el Getafe, regresó con más pena que gloria al prácticamente no jugar luego de la repentina destitución de Michel González como entrenador del equipo, lo que lo perjudicó al grado de ser borrado. Por ende, no fue propiamente una repatriación sino el término de la cesión de su pase, mismo que ocurrió a inicios del 2022. No obstante, seis meses después, sufrió una rotura de ligamento cruzado y es fecha que sigue entre lesiones.

Pollo Briseño

El defensor central es uno de los más peculiares casos de éxito, pues a pesar de su pasado en Atlas, el Rebaño Sagrado lo fichó en 2019, luego de que estuviera dos años en Portugal con el Freirense. Su etapa con los rojiblancos ha estado llena de altibajos y sus primeros torneos fueron desafortunados, pero en el Clausura 2023 pudo ganarse la titularidad y es hoy uno de los zagueros más rentables del club tapatío.

Raúl Gudiño

El portero surgido de Chivas migró a Europa luego de ganar el segundo lugar en el Mundial Sub 17 tras perder ante Nigeria. El Porto hizo por el prometedor guardameta, quien sin embargo, no pudo nunca desarrollarse de la mejor manera y ante la necesidad de Chivas por contar con un portero por la salida de Rodolfo Cota, Gudiño volvió al club donde se formó para 2018, pero tampoco pudo afianzarse como titular y terminó por marcharse en 2022.

Oswaldo Alanís

Tras ser un referente en la era de Matías Almeyda, Oswaldo Alanís tuvo un trastabillado paso en España donde fue dado de baja por su primer club europeo, el Getafe. Al poco tiempo de fichar por los azulones, tuvo que refugiarse en el Real Oviedo de Segunda División. A mediados del 2019, volvió a Chivas para vivir una segunda etapa, misma que no fue igual de exitosa que la primera y se marchó por la puerta trasera a la MLS con San José Earthquakes.

Alan Pulido

Puligol es uno de los casos de mayor éxito de Chivas en cuanto a repatriación de jugadores europeos se refiere. El canterano de Tigres interrumpió su paso por el futbol griego para enrolarse en las filas del Guadalajara a mediados del 2016. Con Chivas, el el atacante hizo historia al ser campeón de Liga MX, Copa MX y Concachampions, además de alzar el título de goleo en el Apertura 2019. Sin duda, un fichaje que valió por completo la pena.

Aaron Galindo

Surgido de Cruz Azul, Aaron Galindo encontró refugio en el Hércules alicantino luego del escándalo del supuesto dopaje con el Tri en 2005. Luego se fue al Grasshopper de Suiza y ahí dio el salto al Eintracht Frankfurt, donde puso fin a su carrera europea par volver a México con el Rebaño, donde tuvo una muy decorosa actuación como defensor central de garantías.

Vasco Aguirre

Se inició en el América en 1979 y formó parte de una camada importante en la historia de las Águilas. Luego estuvo cedido en Aztecas de Los Ángeles y formó parte del Atlante antes de probar suerte en el Osasuna, donde se rompió la tibia y peroné ante el Sporting de Gijón y truncó su carrera europea. Chivas lo repatrió para 1987 y tuvo una destacada participación con el club tapatío hasta su retiro en 1993 con la camiseta rojiblanca.

Yayo de la Torre

Luego de brillar con luz propia en el Rebaño Sagrado durante 10 años, club donde se coronó en la 86-87, Yayo decidió brincar el charco en busca de la gloria europea. Fichó por el Xerez español, pero volvió al poco tiempo pues aunque jugó la pretemporada, no debutó con el equipo oficialmente y tuvo que volver al redil.

Wendy Mendizábal

Uno de los mediocampistas de más oficio surgidos del Cruz Azul ha sido Wendy Mendizábal, quien estuvo durante nueve temporadas con La Máquina, luego tuvo un breve paso por Tecos para después probar suerte en Europa con el Rayo Vallecano de España, donde disputó 28 juegos y pudo marcar dos goles. Guadalajara lo repatrió y fue un importante refuerzo que formó parte del equipo campeón en el 87.

De esta manera, queda claro que repatriar jugadores no es una garantía de éxito para Chivas, pues aunque algunos como Pulido, Mendizábal y Pollo Briseño han funcionado bien, otros casos como el de Gudiño o Alanís son una muestra de que nada está escrito en el futbol, por más que se tenga un curriculum destacado. Si Chucky Lozano llega al redil, el objetivo es que sea un referente como otros lo han sido provenientes de Europa.