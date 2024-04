Javier Aguirre es un entrenador de culto, de una cepa en extinción en un mundo donde las apariencias cada vez importan más y esos genios que hablan de frente y sin rodeos con ‘El Vasco’ ya se dan a cuentagotas. Recién el director técnico mexicano se quedó nuevamente en la orilla de su primer éxito en Europa, al perder la Final de la Copa del Rey con el Mallorca a manos del Athletic Club.

Se trató de la segunda ocasión que Aguirre Onaindia se queda con las ganas de obtener un galardón de copa en España. La primera vez que el ex seleccionador nacional dejó escapar la Copa del Rey fue hace 19 años, cuando llevó al Osasuna a la Final para enfrentarse al conjunto del Betis, pero cayó en tiempo extra por 2-1 en el hoy inexistente Estadio Vicente Calderón.

Vasco Aguirre, más allá de los títulos

A pesar de que su en palmarés solo tiene un título de Liga MX con el Pachuca en el ya lejano 1999, una Copa de Oro de la Concacaf con la Selección Mexicana de Futbol en 2009, una Copa de LaLiga y dos del Presidente con el Al Wahda entre 2016 y 2017; así como una Liga de Campeones de la Concacaf con Rayados en 2021, lo de Aguirre va más allá de los títulos.

‘El Vasco’ es un entrenador de overol, que convence con su discurso al grupo y fomenta la unión para así desplegar un futbol sólido y ordenado. Es por eso que el propio Jorge Vergara hace unos años quiso llevarlo de vuelta al Guadalajara, equipo con el que jugó en el ocaso de su carrera, pero esta vez como director técnico.

¿Qué ofreció Vergara a Aguirre y lo rechazó?

Fue en 2002 cuando Vergara Madrigal, quien se había apropiado de las Chivas por aquel entonces, le ofreció dirigir al club. Sin embargo, ‘El Vasco’ tuvo rechazar la seductora propuesta del magnate de los suplementos alimenticios, pues tenía en mente mantenerse en el viaje que hoy lo tiene como uno de los entrenadores de mayor respeto en LaLiga.

“En noviembre-diciembre (de ese año) me llama Néstor de la Torre, ‘te vamos a ir a visitar Jorge Vergara, que acaba de comprar a las Chivas, Ivar Sisniega y yo’. Llegan a Pamplona a ofrecerme a Chivas, el primer proyecto y me dice Vergara ‘firma donde quieras, en blanco, lo que quieras ganar‘. Me puso el proyecto, proyectote. Fuerzas básicas, universidad, el estadio nuevo, Jorge la tenía clarísima de verdad, visionario, muy bragado”, recordó Aguirre en entrevista con TUDN hace unos años.

Aguirre tuvo que aguantarse las ganas de —literalmente— cobrar lo que quisiera de sueldo a cambio de mantener vivo su sueño de convertirse en un mister de abolengo en Europa. Y vaya que le funcionó esa fórmula, pues más allá de su raquítica cosecha de campeonatos, lo de ‘El Vasco’ es el triunfo de la esencia del futbol más allá de la vorágine moderna.