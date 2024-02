Cada vez es más difícil para los aficionados poder ver los partidos de la Liga MX. Con los derechos de los equipos repartidos entre diversas plataformas y cadenas de televisión, las transmisiones son cada vez más exclusivas, lo que obliga a los fanáticos a tener que contratar cada vez más aplicaciones, o bien, resignarse a no poder mirar a su club.

El Club Guadalajara fue el primero en explorar ese universo del streaming, mismo que se aventuró a navegar al no ceder terreno cuando las televisoras se acercaron para negociar sus derechos de transmisión. Conscientes de que los millones de aficionados que tienen en todo el mundo, no solamente en México, eran un enorme mercado, Jorge Vergara lanzó el 21 de mayo de 2016 la plataforma Chivas TV.

Dicha plataforma de streaming tenía información exclusiva del equipo, así como acceso al vestidor y la intimidad del plantel; todo por un precio de $161 pesos por juego, mientras que el Paquete Total con acceso a 17 partidos de Liga MX, Liguilla de dos torneos y los partidos de Copa MX, por 2 mil 750 pesos.

“Quizás no era el momento”

Ya pasó casi una década desde su creación, y el resultado se quedó por debajo de lo presupuestado. Jorge había pensado que toda la información, partidos, entrevistas y demás, se transmitieran exclusivamente en su plataforma, pero tiempo después volvió a la televisión abierta al renegociar con Televisa.

“Iba muy bien, desafortunadamente les tocó justo el cambio cuando fallece Jorge Vergara. La idea no era mala, toda idea es perfectible y debe irse mejorando. Quizás no era el momento, no se estaba preparado”, manifestó a Rebaño Pasión el especialista en marketing Javier Salinas, quien fungió hace algunos años como el presidente de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y actualmente se desempeña como Director General FNF Selección Nacional de Futbol de Nicaragua.

Las grandes cadenas aún acaparan el mercado

Chivas TV se concibió en su momento como una especie de Netflix pero con streaming en vivo, una osadía, si se toma en cuenta que en México existía un monopolio de no más de cinco empresas que se repartían el botín.

“Pero a lo largo del tiempo, al final, siguen siendo las grandes cadenas de televisión las que siguen comprando los derechos a muy alto costo. Y en algún momento dado eso seguirá pasando, quizás lo que cambie no será quién los compra, sino el formato para lo que los compra, y cómo lo distribuye”, auguró el especialista.

Derechos centralizados, ¿la respuesta?

Actualmente, la idea del ahora llamado Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Juan Carlos Rodríguez, pasa por vender los derechos de todos los equipos en un mismo paquete, como ocurre en las mejores ligas del mundo, particularmente en la Premier League, por ejemplo, en el futbol. Sin embargo, debido a las dinámicas de concentración de poder en México, esa utopía luce bastante lejana.

“Estamos lejos de poder vender los derechos centralizados, todavía hay muchos equipos con contratos vigentes con diferentes televisoras, también porque la Liga MX no está preparada. Yo creo que terminará sucediendo en el transcurso del tiempo, peor no tienen hoy en la Federación y la Liga la creatividad para lograrlo”, añadió Salinas.

Por lo pronto, el proyecto de Chivas TV sigue vigente, pero está lejos de tener el impacto que intentó tener en la época en que Jorge Vergara se adelantó a un futuro en el que hoy vivimos y que, de haber funcionado, habría sido una completa revolución en la manera en que se distribuyen los contenidos actualmente en el futbol del país.