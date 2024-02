Tunden a Cade Cowell en redes sociales por no cantar el Himno Nacional

Las Chivas tuvieron una noche mágica al retomar el sendero del triunfo ante Pumas. Ocurrió en pleno 24 de febrero, Día de la Bandera en México, lo que exaltó ese pronunciado nacionalismo que envuelve a un equipo que solo juega con futbolistas nacionales.

Sin embargo, en ese contexto, las críticas hacia Cade Cowell recrudecieron. El mexicoestadounidense volvió a ser víctima de burlas debido a que, aunque constitucionalmente tiene los mismos derechos que cualquier mexicano debido a que posee la doble nacionalidad, muchos de sus detractores se han empecinado en señalarlo con ahínco.

En el juego correspondiente a la Jornada 8 del torneo Clausura 2024 de la Liga MX ante el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se realizó el toque de Bandera y se entonó el Himno Nacional Mexicano, a propósito del día dedicado a enaltecer a este símbolo patrio. Así fue como comenzaron las críticas a Cowell.

De las burlas al silencio gracias al gol de Cowell

Y es que El Vaquero, mientras se escuchaba el Himno en la cancha del Estadio Akron, se vio serio, como si no se supiera la letra escrita por Francisco González Bocanegra. Eso desató un sinfín de señalamientos y burlas, pues en redes sociales no perdonaron a Cowell por no cantar.

Todo era una avalancha de comentarios negativos contra el joven de 20 años de edad, hasta que silenció a cada uno de sus detractores al marcar el primer tanto del Guadalajara en la goleada de 3-1 sobre los felinos de la UNAM. Se trató del tercer gol de Cowell con los rojiblancos y primero en Liga MX.

Sin duda, un momento para ponerse el sombrero y celebrar a lo Vaquero, en un nuevo episodio glorioso de Cowell, quien se ha acostumbrado ya a callar las críticas en la cancha.