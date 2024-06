Llegó a la cantera de las Chivas de Guadalajara en enero pasado y sólo unos meses después ya alzó su primer trofeo. Así, todo es más fácil. Brandon Téllez necesitó de apenas 135 días para ser campeón con la categoría Sub18 del Torneo Clausura 2024. El mediocampista reveló cómo ha llevado ese proceso de adaptación a la Liga MX tras un título, durante una emotiva platica exclusiva con Rebaño Pasión.

Brandon Abiud Téllez Andrade (Fullerton, 17 de febrero de 2005) tiene un talento que desarrolló en la academia de Los Angeles Galaxy en la MLS. Una familia comandada por una madre chivahermana fue clave para heredar ese amor por el futbol y el Rebaño Sagrado. Por ello, la propuesta de incorporarse a la cantera tapatía más que una oportunidad fue un sueño cumplido. Salió de su casa en California para vestir la playera tricolor y ahora dejó ese hogar para enfundarse también la rojiblanca.

El Galaxy anunciaba el 5 de enero la transferencia de Brandon Téllez al Guadalajara. Después de jugar su primer torneo con el Club Deportivo Tapatío en al Liga de Expansión MX, reforzó a Chivas Sub18 en la Liguilla. El 19 de mayo se consagró campeón con la filial juvenil de los rojiblancos en el Clausura 2024, bajo el mando del portugués Sergio Pinto.

Téllez, en cuanto a su proceso de adaptación con un título en su vitrina, confesó sentirse: “Muy bien, feliz. Este marco es inmejorable, me llevo bien con todos ahí (en Chivas Sub18). Pues muy feliz y emocionante poder poner el nombre de Chivas en alto, desde las Fuerzas Básicas“. Así, con apenas cuatro meses en el redil ya inscribió su nombre entre los campeones rojiblancos.

Brandon Téllez reforzó a Chivas Sub18 y alzó el trofeo del Clausura 2024 (Instagram)

Así pasó Brandon Téllez a ser campeón Sub18

Brandon Téllez, después de culminar su participación con el Club Deportivo Tapatío en el Clausura 2024, reforzó a Chivas Sub18 en la Liguilla. El medio se sumó para los Cuartos de Final contra Tijuana y siguió hasta la Gran Final frente a Necaxa. En medio, vivió su primer Clásico Nacional ante América y su reacción fue inesperada. Consideró que “no sentía tanto, pues de emoción, nada. Ni nervioso. Era otro partido más. Sé que es el clásico, pero no sentí nada. En realidad, se me hizo más difícil Necaxa que el América“.

El californiano, de 19 años de edad, agregó que sufrió: “en el primer partido cuando jugamos contra Necaxa. Se nos hizo difícil jugar con pelota, como el modo de que nos estaban presionando, pues era puro mandar la pelota larga. A mí me gusta jugar con la pelota, no mandarla larga, sino tenerla y jugar. Pero como nos estaban presionando, pues se me hizo difícil y también tuvieron muchas oportunidades para meternos gol. Pero no las concretaron y nosotros aprovechamos la oportunidad que nos dieron y metimos el gol. Así que sí, se me hizo más fuerte el Necaxa que el América“.

¿Cómo llega Brandon Téllez a ser registrado en Tapatío?

El mediocentro californiano, de apenas 19 años de edad, llegó a Chivas y fue referido al Club Deportivo Tapatío. Esto, a pesar que todavía daba la edad para integrarse a la categoría Sub18. Téllez reveló a Rebaño Pasión cómo se dio ese salto a la Liga de Expansión MX y explicó que le atrajo la oferta rojiblanca por eso mismo. Refirió que “había otros equipos que me dijo mi representante que me querían, pero para la Sub23 o la 18. Pues, así no y cuando (de Chivas) me dijeron también que pues me querían para el Tapatío, para la Liga de Expansión, pues jugando profesional contra otros equipos y jugadores que a lo mejor jugaron en Primera, pues me interesó más a ir a firmar con Chivas“.

Téllez, en cuanto a su primera experiencia con el Tapatío en el Clausura 2024, analizó ese torneo de estreno. El medio apenas tuvo participación en siete partidos y tres como titular, para coleccionar 234 minutos entre la fecha 2 y la 10. Repartió una asistencia para el gol de Benjamín Sánchez (84′), que selló la goleada 0-4 en la visita a Mineros de Zacatecas, en su debut. En la Liguilla no vio acción y luego, se marchó a Chivas Sub18 para reforzarlos en la Fiesta Grande en plan estelar.

El juvenil californiano reconoció que “sí, me costó un poco la adaptación. Aquí siento que (el juego) es más corriendo y en transición. Es algo que me dijo mi profe (Arturo Ortega), que cuando vuelva necesito trabajar en eso (para el Apertura 2023). En la transición me cuesta un poco (el recorrido) y eso es lo que he estado trabajando en Chivas. Pues, ir mejorando en todo eso y ojalá en este próximo torneo ya pueda dar al 100 %”.

Brandon Téllez analizó el cambio en la alimentación

El mediocampista formado en Los Angeles Galaxy también tuvo la oportunidad de analizar el cambio nutricional entre ambas experiencias. Esto, debido a que durante la plática con Rebaño Pasión reveló que sufrió un problema estomacal en sus primeras concentraciones con Selección México. Téllez aclaró que eso “ya fue cuando estaba concentrando allá con la selección. No sé qué me cayó mal, pero pues varios enfermaron“.

Brandon Téllez, en cuanto a las variantes alimenticias, reconoció que “no hay mucho de diferente aquí. Pues en realidad, cuando estuvo en Galaxy no tuve nada de restricciones en la alimentación. Así que digas que me tengo que cuidar, no me decían nada. Pero aquí (en Chivas) estaban como: tienes que comer muy bien, porque sino no te van a colocar. Pues, me dicen que necesito estar comiendo bien, porque cómo comían en Los Ángeles, este pues comía mierda básicamente. Pura comida chatarra y pues, me tengo que cuidar si quiero estar en Primera, porque el físico es muy importante“.