Fernando Hierro no tenía dos meses como directivo en Chivas de Guadalajara, cuándo reconoció el problemático mercado de la Liga MX. El 3 de enero de 2023, se quejó de los obstáculos para comprar, junto al alza de precios para los tapatíos. Pero, no volvió a reclamar y se puso a trabajar. Desde entonces, no paró de adquirir talento para las Fuerzas Básicas y hasta para el primer equipo. Esto, a partir de la ventana de transferencias del Torneo Apertura 2023. Rebaño Pasión te revela el visionario proyecto del español con los 15 refuerzos que tiene en la cantera y los próximos en su agenda.

El director deportivo del Rebaño Sagrado, con su equipo de trabajo, diseñó el interesante plan y atacar la categoría juvenil del mercado de pases. Una exitosa estrategia con la que ha llenado de promesas su cantera. Mientras que en el sector principal se decantó por fichar a Érick Gutiérrez en Europa y firmar el regreso de Chicharito Hernández. O sea, hacerse con piezas específicas de calidad y liderazgo en el primer equipo. Esto, para ir desarrollando de forma sostenida ese talento emergente en Verde Valle.

Hierro, aquel 3 de enero de 2023, se quejó en la conferencia de prensa para presentar el triunfal regreso de Víctor Guzmán. Así, como la contratación de Daniel Ríos, quien ahora se marchó a préstamo y la vuelta de cesión de Ronaldo Cisneros. Entonces, reconoció que “dónde sabíamos que teníamos que incidir, yo creo que lo teníamos muy claro desde el primer día. Pero, las exigencias del mercado hoy y todo lo que se mueve en este mercado, yo ya lo he dicho. Ha sido un mercado muy especial, el Mundial por medio. Las cosas se movieron poco, pero nosotros teníamos muy claros los objetivos“.

El directivo, quien negociaba la contratación del portero Carlos Acevedo, reveló un secreto a voces eterno en la Liga MX. Afirmó que “todo el mundo tiene que entender que hay jugadores que pueden venir, hay jugadores que no pueden venir. Hay equipos que no quieren traspasar a jugadores. Es decir, que nosotros aunque queramos poner los nombres que queramos, después hay una realidad y la realidad es económica. Si el club quiere vender, si no quiere vender. Hemos hablado con gente, que entendíamos que podía reforzarnos, pero si no lo quieren vender“. Desde esa vez, no volvió a quejarse del mercado de pases y esperó a la siguiente ventana de transferencias para ejecutar su plan.

Los 15 fichajes de Fernando Hierro para Fuerzas Básicas

Hierro ha fichado lo necesario en Liga MX y ha arrasado en las Fuerzas Básicas (Chivas)

– Juan Pablo Ozuna

El atacante (11-02-2004) probó con el Guadalajara, incluso posó con la indumentaria de entrenamiento. Pero finalmente no se quedó y se encuentra libre. El delantero, con ciclo en categorías juveniles de Selección México, salió de Toluca y también se probó en Francia, pero tampoco se quedó.

15 Diego Latorre

El delantero (18-07-2005) fue uno de los primeros fichajes del proyecto de Fernando Hierro en Chivas. Llegó proveniente del club de Tercera División: Guerreros de la Plata. El hidalguense forma parte de la filial Sub18 del Guadalajara, desde el Apertura 2023. Torneo en el que anotó un gol en 10 partidos y tuvo 399 minutos. En el Clausura 2024, ya colecciona siete anotaciones en 12 presencias y 991 minutos en cancha.

14 Emilio Tame

El mediocampista (09-11-2004) es una de las actuales joyas que se pulen en el redil. El hispano-mexicano llegó proveniente del club Puebla por una módica suma para incorporarse a la categoría Sub23 de Chivas en el Apertura 2023. Un torneo en el que jugó ocho partidos, seis como titular y sumó 476 minutos. En este Clausura 2024, ya posee nueve participaciones. De ellas, seis en la alineación y 496 minutos en cancha.

13 Arturo Palma

El atacante (16-01-2002) ya es conocido en el chiverío por sus actuaciones con el Tapatío en la Liga de Expansión MX. El nacido en Iztapalapa llegó proveniente de Necaxa para debutar en la División de Plata en el Apertura 2023. Torneo en el que participó en 13 juegos, ocho de ellos como titular y anotó un gol en 713 minutos. Un desempeño al que ya se acerca en este Clausura 2024, con dos anotaciones en ocho partidos (siete titularidades) y 564 minutos en cancha.

12 Luis Gabriel Rey

El defensor (14-09-2002) ya fue convocado por el cuerpo técnico de Fernando Gago para el primer equipo de Chivas. Entró en las listas oficiales del Guadalajara frente a Cruz Azul (Jornada 10) y León (11) de este Clausura 2024. El zaguero llegó proveniente de los Mineros de Fresnillo en la Liga Premier y ya se consolidó en el Tapatío de la Liga de Expansión MX. Durante el Apertura 2023, apenas jugó dos partidos y 115 minutos, aunque anotó un gol. En este torneo, dio el salto de calidad, con siete presencias y todas como titular. Posee un gol en 630 minutos de acción. Lo que le valió las dos convocatorias al primer equipo y acercarse al debut profesional.

11 Leonardo Sepúlveda

El polivalente defensor (18-06-2001) ya es consecuente en el primer equipo de las Chivas, con Fernando Gago. El zaguero llegó al redil procedente de la reserva del Granada en España. El mexicano-estadounidense resaltó rápido en el Club Deportivo Tapatío de la Liga de Expansión MX con apenas cuatro titularidades y 333 minutos en el Apertura 2023. Este Clausura 2024, ya posee 319 minutos con el primer equipo, repartidos en cinco encuentros (cuatro como titular). Pero sufrió aquel insólito debut con una expulsión frente a Juárez. Además, vio acción en tres de los compromisos de la Concachampions 2024.

10 Saúl Zamora

El mediocampista (Tapatío) es otro talento promisorio que se encuentra en el Club Deportivo Tapatío de la Liga de Expansión MX. Aterrizó en el redil proveniente del club León en el Apertura 2023 y marcó dos goles en 13 partidos (10 como titular), con 919 minutos en cancha. En este Clausura 2024, posee nueve titularidades, con 810 minutos y se afianza.

9 Hugo Mata

El también volante (20-04-2006) fue registrado por el Club Deportivo Tapatío en la Liga de Expansión MX, pero se ha desempeñado con la filial Sub18. El hábil mediocampista llegó sin hacer mucho ruido del vecino Atlas en el Apertura 2023 y jugó apenas 161 minutos en cinco partidos. En este Clausura 2024 ya acumula 579 minutos en 12 participaciones, cinco como titular.

8 Teun Wilke

El delantero (14-03-2002) llegó de último momento al plantel del Club Deportivo Tapatío en el pasado Apertura 2023, procedente de Europa. El queretano, de 1.91 metros de estatura, fue liberado en Bélgica y aterrizó en Verde Valle para buscar un lugar en el primer equipo. Jugó 49 minutos en los últimos tres partidos del Tapatío en el Apertura 2023. Pero, ya empezó a mostrar su talento. Colecciona 508 minutos en nueve juegos (seis como titular) con los rojiblancos y registra un par de golazos en este Clausura 2024. Wilke fue la octava contratación de la gestión de Fernando Hierro en el mercado de pases del Apertura 2023 de Fuerzas Básicas.

7 Brandon Téllez

La joya de la cantera del Galaxy de Los Ángeles (17-02-2005) llegó al Tapatío con la misión de pulir detalles y brillar en el primer equipo. Téllez fue la primera de siete contrataciones de la gestión de Fernando Hierro durante este mercado de pases del Clausura 2024 de Fuerzas Básicas. El volante, recurrente con Selección México en las categorías Sub20 y ahora Sub23, ya suma 230 minutos en siete partidos con los rojiblancos.

6 Antonio Herrera

El atacante (07-01-2005) llegó al redil proveniente de las granjas del Seattle Sounders de la MLS (Major League Soccer). El delantero fue registrado con la categoría Sub23, pero comenzó su ciclo en Chivas con la Sub18 y ya posee un gol en 279 minutos. Esto, luego de jugar cinco partidos; de ellos, tres como titular. Su diana la anotó el 10 de febrero en la victoria 5-1 sobre Juárez en Verde Valle, parte de la Jornada 6 del Clausura 2024.

5 Édgar Gutiérrez

El también delantero (08-06-2002) llegó a Chivas con un largo recorrido en Liga MX, tras jugar con Atlas, Cruz Azul y Monterrey. El ariete debutó con la playera rojiblanca y lo hizo de inmediato como goleador. Ya posee dos tantos en 434 minutos con la categoría Sub23 en este Torneo Clausura 2024. Esto, luego de disputar 12 compromisos, cuatro como titular.

4 Uziel García

El defensor (09-04-2001) ya tiene recorrido en Liga MX como canterano del Atlético de San Luis. Aterrizó en Verde Valle para reforzar la zaga del Club Deportivo Tapatío tras una desbandada en el mercado de pases. Es un elemento que se incorporó para reforzar al filial en Liga de Expansión MX, aunque pudiera sorprender con el primer equipo.

3 Diego Martínez

El mediocampista (07-04-2004) es otra de las joyas de la inagotable cantera del Santos Laguna. El extremo llegó al redil para sumarse a la categoría Sub23 y ya se afianza en la alineación del Guadalajara en este Clausura 2024. Un torneo en el que posee 433 minutos, durante 10 presentaciones y seis en la alineación. Lo catalogaron como el próximo Alexis Vega, por su físico, desempeño y desborde por la banda izquierda. Aunque, resaltaron su dedicación y disciplina, lo que no tiene el ahora ariete de Toluca.

2 Zinedine Sidane Hernández

El polémico defensor (28-11-2006) llegó al redil envuelto en mucha polémica y bromas por su nombre. Hernández aterrizó en Verde Valle proveniente de los Halcones de Zapopan de la Liga Premier en este 2024. En este Clausura 2024, Zinedine ya debutó como goleador y posee 807 minutos en 11 partidos; casi todos como titular con la categoría Sub18 de las Chivas.

1 Christian Torres

El mediocampista (15-04-2004) mexicano-estadounidense llegó al redil procedente de la cantera de Los Ángeles FC. El tercero de este mercado de pases que el equipo de Fernando Hierro repatrió de las granjas de la MLS Next. El volante comenzó su adaptación en este Clausura 2024, con 71 minutos en cuatro partidos del Club Deportivo Tapatío. Así, como 61 minutos en una presentación con Chivas Sub23.

– Adrián Pelayo

El defensor (16-05-2006) fue otra promesa que trabajó con la categoría Sub23 de las Chivas, pero finalmente no se quedó. El zaguero, perteneciente a la cantera del Portland Timbers, terminará su préstamo con North Carolina FC en la USL Championship. Pudiera aterrizar en Guadalajara en verano, junto a otros dos mexicanos-estadounidenses: Cruz Medina y Da’vian Kimbrough.