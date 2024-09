Diego Martínez llegó a las Chivas de Guadalajara como uno de los primeros 15 refuerzos del proyecto de Fernando Hierro para las Fuerzas Básicas. El ariete tuvo un complicado proceso de adaptación a la competencia interna de la categoría Sub23, aunque trabaja para volver a brillar. Así, refirió en una entrevista exclusiva con Rebaño Pasión su experiencia como integrante de este plan del exdirectivo español.

Diego Martínez Gutiérrez (Torreón, 7 de abril de 2004) es un atacante que se desempeña como extremo por izquierda. Aunque también puede ir por derecha. Posee un envidiable perfil zurdo y ya había sido seguido de cerca por el Club América en 2022. Viene de jugar con Santos Laguna Sub23. Además, ya integró la convocatoria de Selección México tanto en Sub17 como en Sub20. Ahora, desea afianzarse como rojiblanco hasta llegar al primer equipo.

El torreonense ofreció su opinión al respecto de blindar las Fuerzas Básicas para ir promoviendo a ese talento al primer equipo del Guadalajara. Martínez señaló a Rebaño Pasión que “yo soy parte de uno de esos refuerzos. La verdad, yo creo que siempre va a sumar el tener más competencia. Eso nos tiene todos los días trabajando para ganarnos un puesto en el cuadro titular cada fin de semana. Y creo que que sí, siempre que llega un compañero nuevo para competir es para sumar”.

Martínez Gutiérrez, quien este torneo recibió a refuerzos como Daniel Cervantes o Mauricio Reyes, recordó su llegada al redil. El atacante refirió que “me recibieron muy bien. El profe (Pepe Meléndez) los primeros días habló conmigo, preguntándome no solo por cómo me sentía futbolísticamente. Sino también como persona y creo que eso es muy importante. Creo que he tenido una muy buena relación con él“.

Diego Martínez puede jugar a perfil cambiado por derecha para encarar y tener mejor disparo al arco (Chivas)

Diego Martínez reveló la relación con su técnico Pepe Meléndez

El joven atacante de las Chivas, que inició su formación en Santos Laguna, resaltó la relación que tiene en la categoría Sub23 con su técnico. Pepe Meléndez es reconocido por su cercanía con cada jugador tras ser también canterano del Guadalajara en una generación inolvidable, junto con Chicharito Hernández y Carlos Vela. Martínez refirió que “en el tema del fútbol, creo que es un profesor que siempre nos lleva no solo a pensar en el corto plazo y en el partido que sigue. Sino, también en pensar en nuestra carrera a futuro. En los hábitos que tenemos día a día, en que todo lo que hacemos hoy se va a ver reflejado en nuestra carrera en Primera División. Entonces, creo que eso es muy positivo de su parte“.

Las expectativas de Diego Martínez para este Apertura 2024

El atacante torreonense de las Chivas Sub23 platicó además sobre sus expectativas para este Apertura 2024. Martínez Gutiérrez señaló que “personalmente, creo que podría tener más disparos a gol, me gustaría. Intentar tener más acciones un poco más en diagonal, por dentro de la portería. Creo que ya por fuera, generando centros, llegando a línea de fondo. Eso desde Santos lo he hecho muy bien y el torneo pasado también. Pero, sí me gustaría tener más llegada en diagonal hacia la portería. Yo creo que personalmente ese es un reto que tengo para este torneo”.

Diego Martínez fue figura de Chivas Sub23 en el Clásico Nacional del Apertura 2024 (IMAGO7)

Los números de Diego Martínez en el Apertura 2024

El delantero de la categoría Sub23 de las Chivas, después de un Clausura 2024 de adaptación en Guadalajara, se gana la confianza del cuerpo técnico. Diego Martínez ha tenido participación en siete de las ocho fechas del Apertura 2024. De ellos, apenas tuvo tres apariciones como titular con los rojiblancos, para acumular 241 minutos en este semestre. Su desempeño en el Clásico Nacional Juvenil como suplente, le valió la titularidad en la primera victoria del torneo frente a León.