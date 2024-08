Era un prospecto muy bien posicionado dentro de la cantera de Santos Laguna y en una Liguilla acaparó la atención de las Chivas de Guadalajara. Llegó al redil en 2024, pero atraviesa una compleja adaptación a la intensa competencia por la titularidad en las Fuerzas Básicas rojiblancas. El atacante Diego Martínez platicó en exclusiva con Rebaño Pasión de todo este proceso a consolidarse con los tapatíos.

Diego Martínez Gutiérrez (Torreón, 7 de abril de 2004) es un atacante que puede desempeñarse como extremo por izquierda. Posee un envidiable perfil zurdo y ya había sido buscado por el Club América en 2022. Viene de jugar con Santos Laguna Sub23 y enfrentó en los Cuartos de Final al Rebaño Sagrado, en su camino al título de la categoría en el Apertura 2023. Además, ya integró la convocatoria de Selección México tanto en Sub17 como en Sub20. Ahora, desea afianzarse como rojiblanco.

Después de jugar más de mil minutos en cada uno de los dos torneos previos con los Guerreros, apenas sumó 567 con Guadalajara Sub23. Pasó de ser titular inamovible en Torreón a ser una variante y competir un lugar como los tapatíos. Así, reconoció que “la competencia interna aquí en Chivas siempre ha sido muy fuerte y todavía lo es“.

Martínez advirtió a Rebaño Pasión, que “claro, era mi primer torneo (Clausura 2024). Yo llegaba como un jugador nuevo y me tenía que adaptar rápido. El primer partido de titular (fue contra Santos Laguna). Yo viniendo de Santos, pues siempre había tenido muchos minutos, siempre era titular sin importar que pasara. Entonces, al llegar a Chivas veo que la competencia puede ser intensa y todo cambia. Eso me hizo adaptarme más al hecho que un partido vas de titular y puede que al otro me toque entrar de cambio“.

Diego Martínez enfrentó a Chivas en la Liguilla del Apertura 2023 que coronó Guadalajara (IMAGO7)

Diego Martínez aprovecha la adaptación en su beneficio

El atacante torreonense señaló en exclusiva a Rebaño Pasión cómo ese mismo proceso ha sido benéfico para su carrera. Refirió que como variante: “tengo que entrar al mismo ritmo, a la misma velocidad y me ha tocado adaptarme a ese tipo de de situaciones. Porque yo en Santos, la realidad, es que muy pocas veces iba la banca. Entonces, ahora en Chivas me ha tocado como trabajar eso y es algo más mental. Pues, porque ahí juegas con el tema de que si no me están viendo bien o cosas así. Entonces, me ha ayudado mucho el hecho de que -por ejemplo- si a veces toca que bajen a un jugador de mi posición de Tapatío o del primer equipo, pues me toca estar ahí y entrar de cambio. Pero a la misma vez, es como la responsabilidad de hacerlo bien“.

El extremo de Chivas Sub23 agregó que “el hecho de que haya muchos jugadores, mucha competencia, te hace adaptarte más al al tener que competir todos los días en el entrenamiento. A tener que estar bien todos los días y aprovechar cada minuto. Entonces, para mí que venía de Santos, en donde yo jugaba de titular todos los partidos. Al venir acá, para mí sí fue como el tener que adaptarme a eso“. Una adaptación, que sin duda, será de muchísima ayuda en su crecimiento como futbolista y su promoción al primer equipo.

La adaptación a vivir en Guadalajara

El atacante siniestro del Guadalajara Sub23 se sinceró sobre la adaptación a dejar la casa familiar en Torreón y vivir en la Perla de Occidente. Una distancia de siete u ocho horas en carretera que se hacen más extensos por el poco tiempo posible para visitar a la familia siendo tan joven. Confesó a Rebaño Pasión que “soy de Torreón y toda mi vida había vivido allá, estuve ocho años jugando en Santos. Pues, venir acá y vivir solo sí era parte del reto, de la adaptación“.

Martínez agregó que “Guadalajara es una ciudad muy bonita, muy grande. Hay muchas cosas que hacer, mucha tradición mexicana, que eso es lo que más me gusta. Y sobre todo, la gente que es muy amable, muy amigable. Yo sentí, desde el primer momento que llegué, que la gente se portaba bien con los que no son de aquí. Entonces, la verdad que la adaptación a la ciudad también ha sido ha sido muy rápida y muy buena“.

Diego Martínez reconoce así la grandeza de Chivas

El delantero torreonense viene de una familia nada vinculada a las Chivas, pero reconoce la grandeza de la institución a la que llegó en 2024. Reconoció a Rebaño pasión que “no tengo familia chivahermana. La verdad, es que toda mi familia es de Santos. Tengo un tío que que se perdió por ahí que le va al Atlas. Pero sí, soy el primer chivahermano en la familia“.

Se refirió a la afición de su ciudad con los Guerreros y señaló que “la verdad, en eso sí se se asemejan mucho Guadalajara y Torreón. Que es una ciudad que se ve muy reflejada en el equipo del futbol; así como acá en Guadalajara. Pues hay dos equipos obviamente, pero creo que la gente se siente muy identificada con con el equipo. Sobre todo, los de Chivas se sienten muy identificados con los colores, con la tradición del equipo, de los jugadores, de la historia y pues, obviamente, que acá Chivas tiene más de 100 años de historia y títulos, muchísimos“.

Martínez aseveró que “Santos tiene una afición que también se identificaba mucho con el equipo, con los valores que compartía la ciudad, la gente. Entonces, en el tema de pasión, pues creo que Chivas es un equipo que mueve muchísimo en México y no solo en México, también en Estados Unidos. Ahora que fuimos a la gira (en junio), pues la verdad, sí me sorprendió toda la gente que iba a nuestros partidos en cualquier ciudad a la que íbamos“.